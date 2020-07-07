Перемовини щодо Донбасу зайшли в глухий кут? Що вимагає Росія та чому пручається Україна

На нещодавніх переговорах щодо Донбасу між представниками країн "нормандської четвірки" в Берліні Москва зажадала від України змінити Конституцію і прописати в ній особливий статус ОРДЛО. На що РФ запропонували виконати домовленості щодо припинення вогню й обміну полоненими, досягнуті раніше. Через це Росія взяла вичікувальну позицію.

Чого саме Москва домагається від Києва й що буде з форматом переговорів далі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Росія хоче закрити питання щодо Донбасу через західні санкції

Ще перед офіційною зустріччю в Берліні між російським куратором переговорів щодо Донбасу Дмитром Козаком та головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком до преси потрапив документ із т. зв. вимогами Кремля.

Одим із пріоритетних пунктів для росіян – закріпити особливий статус Донбасу в Конституції України до 6 липня. Москва наполягала ще на розведенні військ і обміні полоненими.

Кілька російських політологів у коментарі OBOZREVATEL відзначили, що це умови Володимира Путіна. Щойно Україна погодиться на них, він сподівається, що Захід зніме частину санкцій. Через економічну кризу в Росії такий поворот повинен був стати позитивним сигналом як для ближнього кола Кремля, так і для самого населення в плані ідеології. А пандемія коронавірусу, на думку експертів, – ідеальний час для таких маневрів, оскільки світові лідери можуть бути значно поступливішими.

"Дедлайн – 9 травня, свято 75-річчя Перемоги, коли всі повинні були приїхати в Москву, але оскільки цього не сталося, термін зрушився на 3 вересня. До цього моменту Путіну важливо продемонструвати світові, що ми тут домовилися, з Україною все нормально, війна припиняється і знімаймо з нас санкції. Думаю, він мислить приблизно так", – припустив OBOZREVATEL колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Зеленський і Єрмак виступили проти

Через день після переговорів у Берліні на них відреагував і президент України Володимир Зеленський. Щодо умови Росії за поданням закону про "особливий статус Донбасу" до 6 липня, він сказав, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, зокрема й ухвалення такого закону.

"Ми незалежна країна. Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою. Тим паче, що це міжнародна риторика. Я знаю, що зустріч у Берліні відбулася дуже непогано, предметно. Більше нічого поки коментувати", – підкреслив він.

Українська делегація в Берліні на переговорах щодо Донбасу Гордон

Ні до 6 липня, ні після цієї дати внесення змін до Конституції саме в частині надання особливого статусу частині Донецької та Луганської областей неможливе, запевнила в коментарі OBOZREVATEL голова підкомітету з державної безпеки та оборони, нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Ми не можемо виконати вимогу Росії про внесення змін до Конституції України. Про це заявив і Єрмак у Берліні, і неодноразово говорив президент Зеленський", – повідомила вона.

На уточнення, чи не зайдуть переговори щодо Донбасу в глухий кут, політикиня зазначила, що "вони зараз уже перебувають у глухому куті через те, що Росія не хоче визнавати себе стороною конфлікту і брати формальну відповідальність за дії або бездіяльність маріонеткових режимів".

Що з переговорами щодо Донбасу буде далі

Україні варто працювати з широким колом партнерів, щоб єдиним фронтом домагатися від Росії низки дій. Зокрема, щоб вона не придумувала нові трактування попередніх домовленостей, не висувала нових вимог і умов, а почала виконувати угоди 6-річної давності. Так вважає колишній віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"За результатами цього раунду переговорів була загальна тристороння позиція України і наших міжнародних партнерів (Німеччина та Франція. – Ред.), які представляють участь цивілізованого світу. І хоча Росія з цими напрацюваннями не погодилася, добре, що таку підготовчу співпрацю відновлено. Що може бути далі? За останній рік у поведінці РФ нічого не змінилося з позиції її цілей, поведінки й поставлених завдань. Проведення переговорів триватиме на якомусь рівні", – підкреслила вона в коментарі OBOZREVATEL.