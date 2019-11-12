"Перемогли на полі росіян": Зеркаль прокоментувала успіх України в Гаазі

Україна домоглася перемоги у Гаазькому суді, і тепер Російській Федерації доведеться відповідати там за фінансування тероризму та расову дискримінацію в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль на брифінгу 11 листопада, пише "Гордон".

"Ми здобули перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян. Це поле міжнародного права і дипломатії. У цьому році це вже друга наша перемога", – підкреслила вона, коментуючи рішення Міжнародного суду ООН про те, що у нього є юрисдикція розглядати ініційовану Києвом справу "Україна проти Російської Федерації".

За словами Зеркаль, суд повністю підтримав прохання української сторони – не допустити спроб Росії ухилитися від відповідальності. Отже, країна-агресор повинна буде відповідати за кожним пунктом обвинувачення.

"Звичайно, Росія може повернутися до своєї звичайної практики і "правової гімнастики", – зазначила заступниця міністра закордонних справ України і припустила, що російські дипломати будуть як зазвичай доводити до абсурду висунуті їм звинувачення.

Нагадаємо, українська сторона просить суд встановити порушення, припинити їх і компенсувати всі збитки. Зокрема, Росія звинувачується в катастрофі MH17 на Донбасі, а також в поставках зброї, з якої були здійснені теракти.

Зеркаль додала, що зазначений суд є моральним зобов'язанням України. "Ми сподіваємося, що ця справа буде доведена до кінця, і винні понесуть відповідальність", – сказала вона, додавши, що російські дипломати дійсно сильні в міжнародному праві, проте ситуація змінюється, "і ми вже не слабкіші".

Також Зеркаль зазначила, що рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти РФ" може бути ухвалене не раніше 2022 – початку 2023 року.

Олена Зеркаль ZN.ua

"Якщо підраховувати відповідно до встановленої практики суду, то в грудні 2020 року Росія повинна подати приблизно таку ж кількість документів в суд. Після цього суд повинен надати нам право на вивчення і реакцію на ці документи. Зазвичай це три-чотири місяці. Якщо буде така кількість, може бути до півроку. Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції РФ на нашу реакцію, і вже після цього будуть призначені слухання. Дійсно, рішення очікується не раніше 2022 року, а можливо, і початку 2023 року", – вважає вона.

Підсумовуючи, заступниця голови МЗС підкреслила, що в цьому питанні все залежить від того, що буде вважатися рішенням – рішення по суті або рішення, яке буде визначати компенсацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації у січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі і систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму на Донбасі і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відкинули будь-які звинувачення, заявивши, що "Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей".

12 червня 2018 року Україна подала до Міжнародного суду ООН в Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич тоді прогнозував, що офіційний Київ має можливість завдати сильного удару Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

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