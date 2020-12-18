У році, що минає Україна, в цілому, гідно пройшла по треку міжнародної політики. Офіційний Київ не перетнув "червоних ліній", не здав національні інтереси – як побоювалося українське суспільство. І навіть гідно захистив інтереси українців під час світової локдауна. Хоча при цьому нова влада України перестала бути "священною коровою" і стала об'єктом відкритої критики з боку міжнародних партнерів.

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Общая особенность мировой политики в прошлом году – всеобщий локдаун. Мировой карантин из-за COVID-19 повлиял на частоту и темп внешнеполитических контактов – большинство личных встреч политических лидеров были перенесены или отменены. Страны вынужденно сконцентрировались на внутренних процессах, а не на глобальных международных вопросах.

К слову, в момент пандемического коллапса достойно сработал МИД и другие органы Украины, предоставляя консульскую помощь своим гражданам по всему миру, организовывая эвакуацию на родину либо договариваясь о продлении законного пребывания в разных странах. В связи с этим новое дыхание получила электронная система ДРУГ (учет украинцев, находящихся за границей), а также системы е-консула и другая цифровизация консульских услуг. Вот такое вот воплощение поговорки "нет худа без добра".

Кроме пандемии на мировую внешнюю политику серьезно повлияла и внутриполитическая турбулентность в США: многие процессы застыли или отошли на второй план, ожидая ноябрьских выборов в Америке. И как только стал понятен результат, появилась и ясность куда будет двигаться год 2021. Очевидно, что в будущем году темп и качество изменений в международной политике будет другим.

Главные достижения Украины на внешнеполитической арене: мировая коалиция против России за войну против Украины сохранилась, санкционный режим ЕС продолжает действовать, кредитование со стороны ЕС продолжается, Россия не получила поддержку за агрессию против Украины. На региональном уровне – Киев победил в борьбе за пост главы Дунайской комиссии, создал "Люблинский треугольник", выдвинулся в руководство ОЧЭС, активно работал с Молдовой.

К "плюсам" украинской внешней политики (хотя и на внутреннем треке) можно причислить и модернизацию внешнеполитического аппарата Киева. МИД получил большую операционную самостоятельность от Банковой (хотя темы России, США и Минских переговоров остались под прямым управлением Офиса президента).

А еще ускорилось назначение послов Украины: только за прошедший год Киев отправил новых представителей во Францию, Китай, Японию, Великобританию, Италию, США (сейчас готовится очередной), Израиль, Казахстан, Молдову. Получили руководителей посольства и в Иордании, ЮАР, Сингапуре, Хорватии, Финляндии, Швеции, Мексике. Минус на этом направлении – некоторые вакансии еще остаются незаполненными неоправданно долго: Ватикан, НАТО, Эфиопия (13 лет).

Внешнеполитические поражения Киева можно разделить на условные две части: те, которые прошли по вине Киева, и те, к которым Киев объективно не причастен.

К первой категории можно отнести изменение риторики Евросоюза к новым властям в Киеве – теперь официальный Киев для Брюсселя перестал быть "священной коровой", которую вообще нельзя публично критиковать. И поэтому прошлый год ознаменовался публичным конфликтом, когда ЕС начал ругать Киев не только на закрытых встречах, но и уже публично (заявления послов стран "Большой семерки", открытые письма евродепутатов и тп). ЕС даже начал прибегать к угрозам наказания – например, потерей безвизового режима. Или прекращение кредитования (возникли сложности в коммуникации с МВФ по поводу следующего кредита – из-за внутриполитических решений Киева).

Ко второй категории внешнеполитических поражений можно отнести те, которые произошли не по вине Киева, а из-за особенностей политиков этих стран: например, отношения с Беларусью, Венгрией, Россией, Ираном. Ведь какой бы дипломатичной не была бы Украина, руководство этих авторитарных стран все равно будет действовать неконструктивно. Также не удается пока реанимировать ГУАМ – в том числе из-за неактивности отдельных ее членов.

Далее предлагаем более детально рассмотреть кейсы отдельных стран, регионов и международных организаций.

ЕС. Санкции ЕС к России за агрессию против Украины сохранились, кредиты выдаются и сотрудничество продолжается. И это большой "плюс".

США. Главное достижение внешней политики 2020 года – Украина не попала в ловушку, в которую ее втягивал Д.Трамп и его команда, пытаясь сделать частью американских выборов против Д.Байдена. Киеву удалось сохранить удаленность от внутриамериканских баталий, что вылилось в двупартийную и двупалатную (Сената и Палаты представителей) поддержку Украины со стороны США под конец года: Вашингтон принял законопроект "О тратах на нужды национальной обороны США в 2021 году", согласно которому Украине будет выделен большой пакет помощи в сфере безопасности. В том числе для приобретения летального вооружения для ВСУ, а также усиление санкционного режима против подрывной деятельности РФ.

Этим решением США подтвердили лидерство в поддержке Украины и ее территориальной целостности в условиях российской агрессии.

Мало того, будущий персональный состав американской власти при Д.Байдене дает Киеву шансы стать частью трансатлантического пространства. И Украина "должна воспользоваться этим на 101%, иначе другого шанса может больше и не быть" (Павел Климкин).

Но одновременно с этим украинская власть в прошлом году заложила ряд "мин замедленного действия", которые могут "аукнуться" на американском треке уже в следующем политическом сезоне. Так, есть риск, что новая администрации Белого дома (которая намного более в курсе событий украинского серпентариума, чем были предшественники) припомнит Зеленскому его прошлые заигрывания с командой Трампа (как то открытие уголовных дел против сына Байдена Хантера, экс-президента Порошенка, "сливы" телефонных разговоров Джо Байдена и другое). И не станет с ним общаться, а предпочтет видеть в качестве визави нового премьера, уже нового коалиционного правительства.

Великобритания. После выхода Британии из ЕС Украина потеряла надежного союзника в Евроструктурах. Но сумела в прошлом году не только сохранить с Лондоном дружеские отношения, а и вывести их на стратегический уровень. Во время визита президента Украины Зеленского в Лондон подписано "Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", которое заменит в отношениях стран Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Страны также подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ (речь идет о совместном производстве ракетных катеров) при помощи Британии.

Важность Британии для Киева подтверждена назначением туда посла-тяжеловеса – экс-дипсоветника президента, экс-министра иностранных дел и экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

НАТО. Отношения с Альянсом стабильно позитивные, Альянс продолжает помогать строить ВСУ и сферу безопасности Украины. Украина в этом году стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО. Этот статус поможет ей усилить оперативную совместимость своих войск с силами Альянса. Сотрудничество продолжается и по множеству ранее начатых программ.

При этом Киев снял публичную риторику о членстве в НАТО. И которой год не может назначить туда посла.

Турция: в отношениях с Анкарой Киеву удалось развить сотрудничество между странами на самом высшем политическом уровне: состоялись визиты Зеленского в Турцию и Эрдогана в Украину; создан новый формат "квадрига" - ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "2+2" и другое.

Особенно радует, что укрепляется союзничество Украины и Турции в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Например, под конец года Киев и Анкара подписали соглашение о передаче нам технологий производства боевых кораблей (корветов) и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудничество с турками носит стратегический характер, одной из основных целей которых является безопасность в акватории Черного и Азовского морей. Что очень раздражает россиян (и их украинских коллаборантов), поэтому они пытаются всячески напакостить этим отношениям (например, постоянно запуская нелепые фейки).

Кроме ВТС, растет даже объем товарооборота между Украиной и Турцией. И это – на фоне общего спада внешней торговли. Остается разве что запустить ЗСТ между странами.

Италия. Отношения с Римом у Киева, на удивление, отметились положительной динамикой: происходили постоянные контакты на уровне президентов, министров иностранных дел, МВД и тп. Зеленского принял даже Папа Римский. Такая активность вылилась в том числе в освобождение украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Кроме того, осуществлялась взаимная помощь: мы помогали итальянцам из-за COVID, а они нам – предоставили гуманитарную помощь после паводка в западных областях Украины.

Да и посол Украины в Италии с этого года тоже новый, из ОПУ.

Польша: с Варшавой возобновлен политический диалог между президентами двух стран, прерванный до 2019 года. И даже появились новые форматы: по инициативе Киева основан "Люблинский треугольник" - встречи глав МИД Украины, Польши и Литвы. Правда, его практического наполнения еще нет.

При этом болезненные вопросы истории так и не сняты с повестки дня, разрешения на перевозки получили не все компании. Но хоть напряжение между столицами снято после визита президента Польши Анжея Дуды в Киеве – и уже это "bardzo dobrze".

Словакия. Со знаком "плюс" в этом году отмечены и отношения с Любляной. Так, разблокировано в этом году функционирования международного аэропорта "Ужгород": поскольку взлетная полоса украинского аэропорта заканчивается на границе со Словакией, то самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство соседней страны.

Кроме того, Словакия имеет большое значение для энергетической независимости Украины – почти весь объем газа из Европы в Украину (больше 80%) идет через словацкую границу. Поэтому визит Зеленского в Словакию в этом контексте был нужным, полезным и оказался положительным.

Болгария. Отношения с этим соседом также "оттаяли". Киев пошел навстречу Софии по болгарской нацменшине в Одесской области: в рамках административно-территориальной реформы болгарскую общину сохранили в одном Болградском районе (пример конструктивного партнерства, в отличии от Венгрии).

Румыния. Отношения с Бухарестом также позитивные. Хотя эксперты и называют этот формат "вынужденное стратегическое партнерство": Румыния впервые после Второй мировой войны назвала в 2020 году РФ враждебным государством. Еще бы: Румыния появилась на карте вероятных ударов российской армии, член НАТО как никак. А как известно, "враг моего врага – мой друг". И даже вопрос румынской нацменшины в Украине не стоит так остро как с той же Венгрией (которая доставляет кучу проблем и самой Румынии) или даже Болгарией.

А еще минобороны двух стран подписали в этом году межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое расширяет партнерство в сфере безопасности в черноморском регионе.

Китай. Сотрудничество между странами активизировалось по линии противодействия китайскому же вирусу COVID-19 – Киев регулярно гонял в Пекин самолеты за гуманитарной помощью (масками, комбинезонами и тп). А еще в этом году сменился посол Украины в Пекине, он человек замплавы ОПУ Андрея Ермака, что должно было показать вес Китая во внешней политике Украины.

Однако отношения между странами омрачены скандалом с приобретением китайцами акций украинского завода "Мотор Січ", что вызвало явное недовольство у США. Очевидно, Киев будет прислушиваться к Вашингтону. Что повлечет в будущем материальные убытки для Украины – китайцы уже решили пойти на Киев судом.

Израиль. Украина стремительно вернулась во внешнеполитическую повестку Тель-Авива – в первую очередь из-за личного отношения многолетнего премьера Беньямина Нетаньяху (годом ранее, в 2019 году, тот впервые за 20 лет лично посетил Украину). Уже в 2020 году Израиль наконец ратифицировал Соглашение о ЗСТ (заработает с 1 января 2021 года), что приведет к увеличению торгового оборота и расширению сотрудничества в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий, а также к дополнительным инвестициям.

И прислал нового посла в Киев.

Иран. Теракт против украинского самолета авиакомпании МАУ 8 января 2020 года был признан официальными властями Ирана ошибкой ее военных – и это достижение украинской стороны, которая сумела предоставить неопровержимые доказательства вины иранцев. В то же время от иранцев пока не удалось добиться ни наказания виновных, ни выплаты компенсаций.

Ближний Восток. Украина смогла освободить двух своих граждан из плена в Ираке – Евгения Фоменкова и Александра Санпитера. Они с 2017 года находились в плену в Ираке, когда их захватили на территории этого государства чтобы, как писали СМИ, отомстить за обман других украинцев с продажей оружия в иракский Курдистан.

По остальным странам региона активность Украины незначительная, либо вообще отсутствует.

Международные суды. В марте 2020 в голландском Амстердаме начался суд по теракту против малазийского "Боинга" рейса МН17. И хоть процесс затянется еще на длительное время, за эти заседания уже удалось восстановить всю картину происшедшего целиком. Да и появилось много новых деталей.

Также в декабре 2020 года прокуроры Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняли историческое решение: обращение Киева от 2015 года относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму можно принять к рассмотрению и есть основания для официального расследования.

ООН. Год для Украины в этой главной международной организации был очень успешным: поддержка Украины никуда не исчезает, в то время как россияне – ее теряют. Тексты резолюций по Украине ежегодно обновляются, туда добавляются новые элементы об основных новых нарушениях со стороны России, произошедшие за год. Например, в резолюции 16 декабря, которая призывает усилить международное взаимодействие для прекращения незаконной оккупации Крыма Россией, на уровне ООН впервые зафиксировано: нелегитимные должностные лица РФ в Крыму являются "оккупационной властью России".

В резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты" - это важный результат кампании по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации.

Это - уже пятая подряд резолюция Генассамблеи ООН по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже 9я - в контексте международного реагирования на аннексию Россией украинского полуострова.

Так что все, что планировалось украинской стороной, было реализовано. К тому же, произошла ротация главы представительства в ООН – им стал бывший замминистра иностранных дел, что подтверждает значение ООН в украинской внешней политике.

ПРОВАЛЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Как уже было сказано выше, большинство главных провалов во внешней политике не зависят напрямую от Киева. Хотя есть и блок внутренних вопросов, (не)выполение которых влияет на политику внешнюю.

Африка. Можно констатировать, что Африкой в Украине никто серьезно не занимается. В первую очередь потому, что для захода на африканский континент нужны в первую очередь или финансовые ресурсы (как у Китая) или политический вес (как у Европы или США). А Киев же сам просит помощь по всему миру.

Страны Африки интересны Украине преимущественно как голоса поддержки в ООН. Но здесь результат налицо (точнее, на табло): Россия оптом и в розницу скупает голоса африканских стран в свою пользу в голосованиях по антироссийским резолюциям.

Азербайджан. Появление Азербайджана в новой стратегии национальной безопасности Украины в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, стало неожиданным. И сомнительным – особенно ввиду наличия более важных стран. Во-первых потому, что Азербайджан не является для Украины партнером в продвижении демократии; не помогает бороться с российской агрессией; да и экономические основания сомнительные: за первое полугодие 2020 года мы экспортировали в Азербайджан товаров на $179 млн (это лишь 0,78% украинского экспорта). Очевидно, что на это решение ОПУ повлияли лоббистские способности Баку.

При этом, затем сам же ОПУ и не доработал со своим стратегическим партнером: сначала Баку отказали в продаже Одесского припортового завода (хотя близкие к Зеленскому соратники обещали его именно азербайджанцам). А затем Зеленский (по информации СМИ) вообще распорядился не продавать Баку оружие.

Беларусь. Отношения между Зеленским и Лукашенком начались с конфетно-букетного периода. Но закончились быстро и закономерно: Минск не смог вырваться из орбиты влияния Кремля. И теперь Киев Лукашенко причисляет к лагерю врагов, наравне с США, Польшей и странами Балтии (хотя у нас компания хорошая – и это плюс).

Германия. Прорыва в сотрудничестве между Берлином и Киевом не случилось. Визитов было мало, отношения омрачены строительством российского "Северного потока-2" в Германию, которое очень не нравится Украине. При этом Берлин продолжает поддерживать Украину в "нормандской четверке".

Грузия. Не удалось вернуть былой высокий уровень украино-грузинского партнерства. Немало "способствовал" этому Михаэл Саакашвили, прошлая и нынешняя деятельность которого бросала тень на государство Украина, являясь большим раздражителем в отношениях с официальным Тбилиси.

Венгрия. Начатое Киевом после смены власти в Украине "умиротворение Будапешта" не принесло плодов – Орбан и его команда остались настроены на обострение отношений с Украиной. Постоянные уступки Киева и миролюбивый курс не принесли результатов: Будапешт вмешивался в украинские выборы, в ответ Киев запрещал въезд венгерским чиновникам.

Видимо, терпеть имперский зуд венгров придется терпеть как минимум до смены власти в Будапеште. А тем временем можно навести порядок с активностью венгерских властей на территории Закарпатской области.

Латинская Америка. Этот регион тоже не в фокусе внимания украинской внешней политики. При том, что рынок очень перспективный для Украины при условии системной работы на нем. Яркий тому пример – Перу, где Киев продолжает бороться с Кремлем за авиационный контракт на поставку самолетов Ан-178 перуанской полиции. Россия уже несколько раз "вбрасывала" информацию о якобы несостоятельности Украины выполнить подписанный контракт. Киев был вынужден напрямую включаться и успокаивать партнеров, опровергая выдвинутые обвинения. Что привело даже к увольнению украинского посла в Перу, который проработал на должности всего два года.

Россия. Желание Зеленского умиротворить лидера Кремля ("увидеть желание мира в глазах Путина") не сработала. За год не состоялось обменов пленными, Кремль отказал Зеленскому встречаться в рамках "Нормандской четверки", не произошло подвижек и на площадке ТКГ в Минске.

Мало того, к концу 2020 года Москва вообще смачно плюнула в сторону президента Зеленского: 11 декабря Россия внесла почти всю президентскую фракцию "Слуга Народа" в санкционные списки. Кремлевские политологи тут же объяснили это тем, что так Москва поставила крест на надежде, что новый президент Украины сможет выполнить российские "хотелки" по Минским договоренностям. И теперь Зеленский рассматривается в Москве "почти как Порошенко".

Франция. Взятый сначала высокий темп на лидерство Э.Макрона в урегулировании войны на Донбассе (знаменитая встреча президентов "Нормандской четверки" в Париже еще в декабре 2019 года) в течении 2020 года не привел к конкретным результатам. И тоже, как в случае с Германией, прорыва в отношениях между странами не произошло. Хотя Киев и поменял своего посла во Франции.

Среди внутренних недоработок Киева, которые влияют на качество внешней политики, можно назвать:

- постоянную реорганизацию структуры аппарата министерства иностранных дел (пятая всего лишь за год), которая запутала и иностранные посольства в Киеве, и украинские посольства за границей, которые перестали понимать, кто за что отвечает. А сотрудники МИД на Михайловской площади больше время тратят на переезды между кабинетами, перенастройку оргтехники, написание новых положений о структурных подразделениях и новых должностных инструкций. Времени на содержательную работу остается все меньше;

- торможение процесса открытия новых дипучреждений за рубежом: из трех анонсированных в конце 2019 году в процессе открытия только посольство Украины в Албании. Два Генконсульства (Хьюстон и Марсель) так и остаются на бумаге;

- с момента вступления в должность президент Зеленский только 11 декабря 2020 смог принять верительные грамоты от двух послов-нерезидентов (Монголия и Иордания). А более двух десятков послов, назначенных в Украину по совместительству, ожидают вручения верительных грамот из Анкары, Берлина, Варшавы и Вены. Разве ради этого Украина отказалась в 2014 от практики аккредитации иностранных послов с резиденцией в Москве? Как это коррелируется с декларируемым курсом на консолидацию международной поддержки Украины и открытием новых рынков?

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