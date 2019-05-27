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Перемога України над Росією в трибуналі ООН: у Кремлі зробили скандальну заяву

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У Росії не мають наміру змінювати свою позицію щодо військовополонених українських моряків, захоплених восени 2018 року під час виходу з Керченської протоки. Країна не збирається звільняти їх навіть після рішення міжнародного морського трибуналу ООН.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі "Ведомостям" заявив, що позиція Кремля залишиться незмінною до рішення суду в Росії.

"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 25 травня трибунал ООН ухвалив негайно звільнити українців і три захоплені кораблі, а також і Росії, й Україні надати суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня.

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В той же час у МЗС РФ заявили, що передбачені Конвенцією ООН із морського права процедури вирішення спорів не застосовуються до "інциденту в Керченській протоці".

Адвокат полонених моряків Микола Полозов повідомив, що ігнорування рішення може спричинити додатковий економічний удар по РФ.

Військовополонені

Військовополонені

Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Керченська протока

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