Перемога Путіна: Забужко закликала готуватися до розвалу Росії

Так звані вибори президента Росії цікаві Україні тільки в тому ключі, що чергова "перемога" Володимира Путіна наблизила неминучий крах Росії.

Про це заявила письменниця Оксана Забужко, вказавши, що в світі відбувається безліч набагато важливіших подій, ніж "вибори в Росії".

З одного боку, говорить вона в коментарі РБК-Україна, українці кажуть, що з перемогою Путіна практично нічого не зміниться, але насправді це не так.

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"Але згадайте: за останні чотири роки стільки всього змінилося! Навіть за останній рік, навіть за останній місяць. І поки ми з вами обговорюємо вибори в Росії, в світі прямо зараз, в ці години, відбуваються набагато важливіші події. На наших очах твориться багато поворотних сюжетів", - зазначила Забужко.

За її словами, події в Росії так чи інакше повинні оцінюватися українцями з позиції того, що рано чи пізно РФ розвалиться.

"Давайте виходити з дуже простої тези. Нашим безпосереднім інтересом є перемога над Росією. Все, що відбувається там, має оцінюватися нами з позицій наближення краху цієї держави і нашої готовності до цього краху", - наголосила письменниця.

Як писав "Обозреватель", 18 березня у Росії відбулися вибори президента. Згідно з останніми даними ЦВК за підсумками підрахунку 99,84% голосів, Володимир Путін набрав 76,66% голосів.