"Перемога Пальчевського" дасть надію розчарованим українцям, – аналітик

Поява на політичній арені України нової партії "Перемога Пальчевського" дуже своєчасна на тлі загального розчарування українців у наявних політсилах. Партія має високий потенціал, а впізнаваність її лідера може принести "Перемозі Пальчевського" хороші результати на місцевих виборах восени.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний аналітик Андрій Бузаров.

"Загалом, рейтинг і достатня медійна впізнаваність дозволяють йому (Пальчевському. – Ред.) сподіватися на успішний результат незалежно від кандидатів-конкурентів, а нинішня криза й відповідний настрій громадян грає йому і його новоствореній політсилі тільки на руку", – зазначив аналітик.

За словами Бузарова, бізнесмен здивував усіх, хто розглядав його виключно як можливого кандидата на виборах у Києві – і не більше.

"Кандидатуру Пальчевського багато хто розглядав саме в контексті київських виборів, однак він вирішив піти іншим шляхом і оголосив у своєму відеозверненні, що "Перемога Пальчевського" буде загальнонаціональною політичною силою", – резюмував Бузаров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бізнесмен Андрій Пальчевський оголосив про реєстрацію власної партії під назвою "Перемога Пальчевського". Головними принципами нової політсили він оголосив курс на об'єднання країни та підвищення добробуту кожного жителя України.