Перемога "Батьківщини" в суді відкриває шлях до швидкого зниження тарифів для людей

Новий президент має врахувати рішення Шостого апеляційного суду про визнання постанов попередньої влади щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето. Це дозволить нарешті знизити тарифи для населення.

Про це лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє пресслужба політсили.

За її словами, це вже друга інстанція, яка визнала постанови незаконними. Вона нагадала, що коли раніше Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, що постанова не могла підвищувати ціну на газ, суддю Євгена Аблова відсторонили від посади.

Юлія Тимошенко Пресслужба "Батьківщини"

А тепер вже і апеляційний суд визнав постанови необґрунтованими, тому зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення нею тарифів, зауважила Тимошенко.

"Після рішення суду кожен отримав право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші", – сказала лідерка партії "Батьківщина".

Постанова суду Пресслужба "Батьківщини"

За її словами, стало очевидним, що п'ять років над людьми жорстоко знущались, забираючи мільярди на офшорні рахунки.

"Коли в Україні буде переформатована влада, то за незаконне ухвалення рішень про підвищення ціни на газ винні відповідатимуть за Кримінальним кодексом перед народом України. Справедливість є, і за неї варто боротися", – підсумувала вона.

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