Перемога Байдена на виборах в США більш вигідна для України, – Клімкін

Кирило Лютий Політика 23:20, 24.10.2020

Перемога на президентських виборах в США кандидата від демократів Джо Байдена нібито більш вигідна для України, ніж переобрання представника республіканців Дональда Трампа.

Таку думку висловив ексглава МЗС України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 24 жовтня.

"Байден дасть більше позитивного драйвера Україні, оскільки у Трампа сформувалося ставлення до України як до корупційної реальності, і я думаю, що це ставлення не зміниться", – вважає дипломат.

Він упевнений, що для Байдена "реформи в Україні важливі як для політика" і "за демократичної адміністрації у нас з'являться нові можливості".

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про останній раунд передвиборних дебатів між чинним президентом країни Дональдом Трампом і його конкурентом від Демократичної партії Джо Байденом, які відбулися 23 жовтня.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Стало відомо, хто проведе опитування Зеленського

Українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу

Турчинов – про опитування Зеленського: треба документувати злочин і викликати поліцію

"Референдум" Зеленського: як будуть опитувати українців у день виборів

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час