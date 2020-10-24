Перемога Байдена на виборах в США більш вигідна для України, – Клімкін

Перемога на президентських виборах в США кандидата від демократів Джо Байдена нібито більш вигідна для України, ніж переобрання представника республіканців Дональда Трампа.

Таку думку висловив ексглава МЗС України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, 24 жовтня.

"Байден дасть більше позитивного драйвера Україні, оскільки у Трампа сформувалося ставлення до України як до корупційної реальності, і я думаю, що це ставлення не зміниться", – вважає дипломат.

Він упевнений, що для Байдена "реформи в Україні важливі як для політика" і "за демократичної адміністрації у нас з'являться нові можливості".

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про останній раунд передвиборних дебатів між чинним президентом країни Дональдом Трампом і його конкурентом від Демократичної партії Джо Байденом, які відбулися 23 жовтня.