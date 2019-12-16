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16 грудня • оновлено в 10:30
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Перемир'я на Донбасі: Пристайко назвав дати

6.9т
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Різдвяне перемир'я на Донбасі може бути оголошене 20 або 21 грудня. Крім того, Україна готова запропонувати три нові точки в зоні ООС для розведення військ.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Оголошення (про припинення вогню. – Ред.) буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес. Ми робимо це в такий спосіб. Тристороння контактна група уповноважена лідерами забезпечити це технічне рішення – скільки, коли, в який час і з якого моменту оголошується перемир'я, коли здійснюється верифікація Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ", – пояснив міністр.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

ATR

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Він додав, що після цього ОБСЄ потрібна хоча б доба для підготовки, адже організації необхідно забезпечити достатньо екіпажів на місцях і мати технічні можливості, щоб перевірити дотримання умов. Тільки після цього подається остаточно узгоджена дата.

"Ми планували десь ближче до 24 числа. Лідери були обережніші й попросили до кінця грудня, до 31. У будь-якому разі, є достатньо часу для того, щоб це зробити", – обнадіяв Пристайко.

Що стосується планів щодо подальшого розведення військ, то, за словами Пристайка, визначення ділянок з української сторони завершилося.

"Однак ми готуємо кілька альтернативних варіантів. Розглядатимуться і узгоджуватимуться ці ділянки будуть в рамках однієї з підгруп Тристоронньої контактної групи. Ми вважаємо, що на цьому етапі має бути розведення на ділянках, що мають значне гуманітарне значення. Це є пріоритетом в цих трьох або чотирьох, або по скількох там ділянках ми домовимося", – розповів глава МЗС.

Пристайко додав, що узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи цих ділянок має відбутися максимально швидко і українську сторону влаштувало б навіть наступне засідання 18 грудня.

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"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми можемо розвести. Наш досвід підказує, що не завжди це збігається. Ми повинні очікувати, що дзеркальне розведення відбудеться на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми в запасі маємо ще кілька пропозицій, які дозволять нам маневрувати під час переговорів. Ми вважаємо, що бажаним для нас є те місце, яке дає, наприклад, додаткові можливості для перетину лінії контакту", – пояснив міністр.

Особливо він акцентував увагу на тих місцях, де можна відкрити КПВВ, щоб люди мали можливість просто перетинати лінію розмежування, мати доступ до медичних і банківських послуг, до отримання пенсій. "Ми намагаємося допомогти людям з того боку якось зростатися назад з Україною", – зазначив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський домовився з президентом РФ Володимиром Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.

А 12 грудня в МЗС України підтвердили, що ділянки для розведення визначені українською стороною.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Овчаренко Владимир
Овчаренко Владимир
А что всё какими то жабьтми скачками?Сразу отводите по границам Донецкой и Луганской областей,как вам было сказано. Легче потом будет по Днепру границу устанавливать.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВО,ЙНЫ и выполнение Минских соглашений является ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ для установления МИРА в Украине и сохранения её государственности и прогрессивного развития. ТОЧКА.
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Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Від ОБСЄ толку нуль. Яке перемир'я? Скільки їх було.Тільки вигнати окупанта.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Zinovsky Leh, ты в военкомате в очереди уже?
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