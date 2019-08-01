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Перемир'я на Донбасі: начальник Генштабу ЗСУ зробив нову заяву

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Поодинокі обстріли на Донбасі, які відбулися після 00:01 21 липня, не можна вважати зривом Мінських домовленостей.

Таку заяву зробив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, політичні спекуляції на цій темі недоречні і шкодять виконанню завдань підрозділами Об'єднаних сил.

"Частини та підрозділи Об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. За одинадцять діб, що пройшли з початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає. Ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців і окупантів", – повідомив він.

Хомчак заявив, що Мінські домовленості продовжують працювати. За його словами, якщо ситуація загостриться, то ЗСУ готові до "адекватних і швидких дій".

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Валевич Борис
Валевич Борис
Это не военный генерал, не начальник генштаба, а кот Леопольд - Ребята давайте жить дружно!
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