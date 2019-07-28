Перекроїти Україну: у Зеленського задумали масштабну реформу

Партія "Слуга народу" планує реформувати адміністративний устрій України і організувати префектури замість обласних державних адміністрацій.

Вони контролюватимуть законність рішень місцевих рад, пояснив ідею глава виборчого штабу "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua.

"За такої моделі потужний районний рівень не дуже потрібен, тому мова йде про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", – повідомив Корнієнко.

Олександр Корнієнко Укрінформ

За його словами, у партії є група, яка займається децентралізацією та опрацьовуватиме реформу. Корнієнко також відзначив, що всього планується залишити 100 районів (з 490), тобто деякі доведеться об'єднувати.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" не виключає проведення ще одних, місцевих, виборів у 2019 році. Йдеться про повне перезавантаження влади – зміни мерів, депутатів міських і обласних рад.

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