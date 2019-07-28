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Перекроїти Україну: у Зеленського задумали масштабну реформу

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Партія "Слуга народу" планує реформувати адміністративний устрій України і організувати префектури замість обласних державних адміністрацій.

Вони контролюватимуть законність рішень місцевих рад, пояснив ідею глава виборчого штабу "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua.

"За такої моделі потужний районний рівень не дуже потрібен, тому мова йде про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", – повідомив Корнієнко.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Укрінформ

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За його словами, у партії є група, яка займається децентралізацією та опрацьовуватиме реформу. Корнієнко також відзначив, що всього планується залишити 100 районів (з 490), тобто деякі доведеться об'єднувати.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" не виключає проведення ще одних, місцевих, виборів у 2019 році. Йдеться про повне перезавантаження влади – зміни мерів, депутатів міських і обласних рад.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Vik Vik
Vik Vik
Молодец!Круто!Меньше районов,меньше дармоедов-депутатов и их челяди.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ну что доголлсовались ,будете ездить теперь в район за 250 км в другую префектуру.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Xepней страдает президент Украины. Префектуры вместо администраций! Капец, а я думала, чего у вас все так xpeново! А у вас префектур просто не было! Молодой, дерзкий, модный, современный, живущий в тренде и такой весь проевропейский президент не может без префектур, конечно! Это же на Донбассе война! На остальной территории Украины префектуры!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Mihailova Kristina, префектуры вообще-то в Японии. Зеленский настраивает Украину на азиатский лад. Европейский лад,вчерашний день. Пройдено.
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