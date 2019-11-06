Перекрили кортеж: у Харкові Зеленський вийшов до людей. Відео

У середу, 6 листопада, в Харкові містяни перекрили виїзд кортежу президента Володимира Зеленського.

В результаті голова держави вийшов до українців, щоб поспілкуватися з харків'янами. Люди просили не зносити ринок "Барабашово", через який мають намір провести нову дорогу. Відео з інцидентом опублікували в мережі.

Зеленський розповів, що знайомий з ситуацією і вже доручив цю справу новому голові Харківської ОДА Олексію Кучеру.

"Почуйте мене. Він працює тільки 10 хвилин, він розбереться", – відповів президент і зник за охороною в авто.

Містяни проводжали Зеленського вигуками "молодець", намагаючись передати йому подарунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада президент Володимир Зеленський прибув до Харкова з робочою поїздкою.

У місті президент представив нового главу ХОДА, яким став 34-річний адвокат Олексій Кучер.

Також в Харкові до приїзду президента Зеленського містяни вийшли на пікет проти мера міста Геннадія Кернеса.

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