Переклад книжки Жадана здобув одну з премій ярмарку в Лейпцигу

Переклад книги Сергія Жадана "Інтернат", дія в якому відбувається на тлі конфлікту на Донбасі, здобув премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Також було відзначено твори Естер Кінскі та Карла Шлеґеля..На традиційному Лейпцизькому книжковому ярмарку - одній з найголовніших культурних подій року в Німеччині - у четвер, 15 березня, назвали цьогорічних володарів премії ярмарку в трьох категоріях. Премією у категорії "Переклад" відзначили переклад книжки "Інтернат" українського письменника Сергія Жадана. Її переклали Сабіне Штер (Sabine Stöhr) та публіцист Юрій Дуркот. "Інтернат" розповідає про події на Донбасі під час конфлікту між українськими силами та проросійськими сепаратистами.

Як зазначили в журі, "апарат сприйняття героя відзначається гостротою і точністю. Немає дешевої грубості, натомість густі описи, які розкриваються німецькою мовою з величезною силою". Премія підкріплена, як і в інших категоріях, грошовою винагородою в 15 тисяч євро.

Приз у номінації за найкращу есеїстику або нехудожню книгу здобула робота історика Карла Шлеґеля (Karl Schlögel) "Радянське століття. Археологія світу, що запенав". На думку журі, автор зміг влучно описати "фізіогноміку" СРСР "аж до замерзлого пекла сибірських таборів".

Письменниця Естер Кінскі (Esther Kinsky) здобула приз у номінації "Найкраща белетристика" за твір "Діброва. Дорожні нотатки" (Hain. Geländeroman). Ця книга розповідає про три подорожі до Італії.

Лейпцизький книжковий ярмарок триватиме до неділі, 18-го березня. Загалом очікується, що його відвідають 300 тисяч осіб. На ярмарку представлено стенди понад 2600 видавництв із 46 країн світу.

Нагадаємо, минулого року вперше німецькою було перекладено книгу "Рівне/Ровно" українського письменника Олександра Ірванця.