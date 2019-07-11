"Усе крадене!" Муждабаєв підтримав перейменування Росії

Перейменування Росії на Московію, про яке сказав радник президента України з політичних питань Микита Потураєв, має історичні підстави.

"В принципі, він має рацію, тому що все ж крадене", – зазначив OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв.

"За ці століття стільки вкрали, що вже забули, що раніше вкрадене. Назва Русь – крадена, вкрали в України. Адже Русь – це Україна, і ніяк інакше. У мене є друг, який уже давно Росію принципово називає Московією. Він вважає, що немає ніякої Росії", – визнав він.

Повість временних літ, ілюстрація YouTube

"Я не знаю, як цю пропозицію реалізувати. Історично це абсолютна правда. Тепер справа за малим – створити умови, щоб її відновити", – пожартував Муждабаєв.

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV Потураєв сказав: "Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо... Повернемо росіянам різноманітність історичну", – зазначив він. Також Потураєв запропонував назвати російську мову руською.

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