Перейменування проспекту Бандери: суду підготували сюрприз

У День Конституції під стінами Окружного адміністративного суду Києва відбудеться акція протесту з вимогою люстрації суддів.

Активісти наголошують, що рішення цього суду про перейменування проспектів Бандери і Шухевича порушує закон про декомунізацію і ухвалене на користь російській агентурі, яку представляла позивачка Олена Бережна. Про це повідомив громадський і політичний діяч Андрій Юсов у своєму блозі на "Українській правді".

Карикатура на перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві Petrenko Andryi/Twitter

Він зазначив, що рішення про повернення проспектам старих назв – лише одне з багатьох антидержавних продажних рішень, ухвалених цим судом за останні п'ять років.

"Тут забороняли перейменовувати Московський патріархат на російську церкву, розвалювали справи щодо Розенблата. У цьому суді успішно поновлювались міліціонери, які не пройшли переатестацію, оскаржували люстрацію прокурори. Тут досі працюють судді часів Януковича, які переслідували учасників Революції Гідності, забороняли Майдан. Жоден із них не поніс покарання, нікого з них не зачепила люстрація", – заявив Юсов.

За його словами, Окружний адміністративний суд Києва – не суд, а анклав беззаконня, який використовують, аби нищити Україну. Його рішення, пише Юсов, – на користь окупанту, тож називатися він має "окупаційний", а не "окружний".

"Виходимо завтра, 28 червня, о 12:00 під будівлю суду за адресою Болбочана, 8, корпус 1. Нагадаємо у День Конституції, якій державі має служити цей суд. Вимагаємо люстрації суддів Окружного адмінсуду, даємо йому ту назву, на яку він заслуговує!" – закликав активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування двох проспектів у Києві іменами глави ОУН (б) Степана Бандери та лідера УПА Романа Шухевича.

Позови були подані ГО "Єврейська правозахисна група" і ГО "Антифашистська правозахисна ліга" до КМДА ще у 2016 році.

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