Перейменування двох областей України може зірватися: названа причина

Остаточне рішення про перейменування двох областей в Україні – Дніпропетровської та Кіровоградської – має ухвалюватися новим складом Верховної Ради.
"Чи буде воно позитивним, залежить від її складу", – сказав в коментарі OBOZREVATEL директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Говорячи про поточний етап процесу декомунізації в Україні, він повідомив, що "практично всі населені пункти вже перейменовані, для перейменування залишилося ще 5-7 сіл".
Знак на в'їзді до Дніпропетровської області, ілюстрація
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Крім того, "залишилося перейменування двох областей, яке відбувалося через зміни до Конституції та пройшло всі необхідні етапи, окрім заключного голосування у Верховній Раді. Воно повинно було відбутися восени, але, на жаль, через дострокових виборів це питання, очевидно, відкладається", – зауважив історик.
Відповідаючи на запитання, чи може нова Рада не ухвалити це рішення, В'ятрович сказав: "Це буде залежати від складу Верховної Ради. У будь-якому випадку, перейменування має відбутися. Яким чином, коли – сказати важко. Але підстав для того щоб не приймати таких рішень, немає".
Як писав OBOZREVATEL:
20 листопада 2018 року Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.
21 листопада президент Порошенко вніс в Раду як невідкладний законопроект №9310 про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.
23 листопада в Раді був зареєстрований другий законопроект про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.
Частина українців висловилася проти ідеї перейменування двох областей.
7 лютого 2019 року народні депутати проголосували за законопроект №9310-1 про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.
У квітні 2019 го Конституційний Суд дозволив перейменування цієї області в Січеславську.
29 травня парламентський Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту прийняти законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
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