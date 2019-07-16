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Перейменування двох областей України може зірватися: названа причина

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Остаточне рішення про перейменування двох областей в Україні – Дніпропетровської та Кіровоградської – має ухвалюватися новим складом Верховної Ради.

"Чи буде воно позитивним, залежить від її складу", – сказав в коментарі OBOZREVATEL директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Говорячи про поточний етап процесу декомунізації в Україні, він повідомив, що "практично всі населені пункти вже перейменовані, для перейменування залишилося ще 5-7 сіл".

Знак на в'їзді до Дніпропетровської області, ілюстрація

Знак на в'їзді до Дніпропетровської області, ілюстрація

24 Канал

Крім того, "залишилося перейменування двох областей, яке відбувалося через зміни до Конституції та пройшло всі необхідні етапи, окрім заключного голосування у Верховній Раді. Воно повинно було відбутися восени, але, на жаль, через дострокових виборів це питання, очевидно, відкладається", – зауважив історик.

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Відповідаючи на запитання, чи може нова Рада не ухвалити це рішення, В'ятрович сказав: "Це буде залежати від складу Верховної Ради. У будь-якому випадку, перейменування має відбутися. Яким чином, коли – сказати важко. Але підстав для того щоб не приймати таких рішень, немає".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Декомунізація в Україні
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Golan Sim
Golan Sim
Интересно, эти переименования сильно нужны нам, жителям Украины? А где же "вильность"? Где нормальные пенсии и зарплаты? Почему не дают детям учиться на том языке, который для них родной? Почему нацисты бегают по улицам городов и терроризируют людей говорящих на русском языке? Почему растёт безработица в украинских городах и сёлах? Почему приехавшие турки и арабы в массовом порядке сексуально "используют" украинок? Где законность в украинских судах? Может кто-то мне попытается ответить? Я жду.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В этом концлагере Урина не спросят людей.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лучше пусть новая рада все отменит!!!!все переименования!!!этим вопросом должны заниматься исключительно жители которые там живут !!!!!это их право переименовывать или нет!
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Сало Уронили
Сало Уронили
Артеллерист Моня, Лучше пусть дорогу сделают Николаев-Кировоград(крапивницк-Прости Господи,что неЕЛИЗАВЕТГРАД)
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