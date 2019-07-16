Перейменування двох областей України може зірватися: названа причина

Остаточне рішення про перейменування двох областей в Україні – Дніпропетровської та Кіровоградської – має ухвалюватися новим складом Верховної Ради.

"Чи буде воно позитивним, залежить від її складу", – сказав в коментарі OBOZREVATEL директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Говорячи про поточний етап процесу декомунізації в Україні, він повідомив, що "практично всі населені пункти вже перейменовані, для перейменування залишилося ще 5-7 сіл".

Знак на в'їзді до Дніпропетровської області, ілюстрація 24 Канал

Крім того, "залишилося перейменування двох областей, яке відбувалося через зміни до Конституції та пройшло всі необхідні етапи, окрім заключного голосування у Верховній Раді. Воно повинно було відбутися восени, але, на жаль, через дострокових виборів це питання, очевидно, відкладається", – зауважив історик.

Відповідаючи на запитання, чи може нова Рада не ухвалити це рішення, В'ятрович сказав: "Це буде залежати від складу Верховної Ради. У будь-якому випадку, перейменування має відбутися. Яким чином, коли – сказати важко. Але підстав для того щоб не приймати таких рішень, немає".

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