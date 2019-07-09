Переїзд Зеленського з Банкової обернувся скандалом: про що мова

Офіс президента України Володимира Зеленського не обговорював з КМДА можливість створення на Європейській площі пішохідної зони.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.

"В Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради ніякої інформації з цього питання з Адміністрації Президента України або інших органів не надходило", – йдеться в повідомленні.

При цьому київські чиновники зазначили, що питання можливого переміщення Офісу Президента по вул. Банковій, 11 в Києві у інше дміністратівное будівля розглядається, однак нюанси цього переїзду ще не вирішені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента.

Володимир Зеленський

Також Зеленський хоче створити художній музей на вулиці Банковій після того, як Адміністрація президента буде переміщена з центру Києва.

Раніше помічник Зеленського поскаржився, що команді "не дуже комфортно" працювати в стінах АП на Банковій.

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