Переїзд з Банкової: в Офісі президента розставили крапки над "і"

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що поки немає варіантів для переїзду з вулиці Банкової у Києві.

Варіант з Українським домом виявився складним, сказав він в рамках інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке транслював телеканал "1 + 1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Був абсолютно логічний варіант переїзду до Українського дому з розміщенням тут (на Банковій. – Ред.) музею, але час проведення там ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв'язку, безпеки – це настільки все складно, що немає сенсу це робити, як тимчасовий варіант", – зазначив Богдан.

Перший помічник президента Сергій Шефір також прокоментував можливий переїзд.

"Зараз не найкращий час... І немає якихось таких пропозицій, щоб все сказали – так, це супер-пропозиція, це красиво, зручно і недорого", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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