Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Переїзд з Банкової: в Офісі президента розставили крапки над "і"

2.7т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що поки немає варіантів для переїзду з вулиці Банкової у Києві.

Варіант з Українським домом виявився складним, сказав він в рамках інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке транслював телеканал "1 + 1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Був абсолютно логічний варіант переїзду до Українського дому з розміщенням тут (на Банковій. – Ред.) музею, але час проведення там ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв'язку, безпеки – це настільки все складно, що немає сенсу це робити, як тимчасовий варіант", – зазначив Богдан.

Перший помічник президента Сергій Шефір також прокоментував можливий переїзд.

Новини
Переїзд Зеленського з Банкової обернувся скандалом: про що мова

Переїзд з Банкової: в Офісі президента розставили крапки над "і"

"Зараз не найкращий час... І немає якихось таких пропозицій, щоб все сказали – так, це супер-пропозиція, це красиво, зручно і недорого", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан Андрій Богдан Сергій Шефір
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
15
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tvister Mister
Tvister Mister
здание цирка для клоуняр не рассматривали? а зря...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...