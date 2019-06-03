Переїзд АП: генерал розповів про загрозу для Зеленського

Переїзд Адміністрації президента Володимира Зеленського з вулиці Банкової до конгресно-виставкового центру "Парковий" створює великі ризики для безпеки глави держави.

Про це в ефірі ObozTV розповів екс-начальник Управління державної охорони генерал-полковник Валерій Гелетей. За його словами, з будівлею Адміністрації президента щодо заходів безпеки не зрівняється жодна будівля в Києві.

За словами генерала, в "Парковому" виникають складнощі з охороною глави української держави, а також іноземних президентів, прем'єрів і спікерів парламентів, які приїжджають до України. Гелетей зазначив, що серйозною загрозою для будівлі може стати зброя, "яку можна пронести на плечі".

"Є певні системи, які можна поставити на плече... Після одного пострілу півбудівлі осиплеться. В умовах агресії Росії, це небезпечно", – підкреслив він.

Генерал також зазначив, що будівля на Банковій оснащена всім необхідним для роботи АП: "Комунікація з українським керівництвом, обласними адміністраціями, комунікація з усім світом, захищена мережа, певні протокольні процесуальні речі, які відбуваються в самому приміщенні, проведення засідань РНБО, неможливість зняття інформації з кабінетів і багато-багато таких факторів, яких потребує держава в умовах агресії і гібридної війни".

При цьому Гелетей підкреслив, що якщо Зеленський офіційно прийме рішення про переїзд, "то ніхто не буде це обговорювати, а всі забезпечуватимуть максимальні заходи безпеки вже в новій будівлі".

КВЦ "Парковий" liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко поділився планами переїзду АП з Банкової. Також команда Зеленського хоче реформувати і структуру АП, не виключено скорочення штату. Що буде зі старим будинком на Банковій, у Зеленського поки не знають. Можливо, його здадуть в оренду або зроблять там музей.

Конгресно-виставковий центр "Парковий" відкрили в 2012 році. Президент-утікач Віктор Янукович планував використовувати майданчик на даху будівлі, щоб добиратися на вертольоті зі своєї резиденції в Межигір'ї.

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