Переговори Зеленського з Путіним: у Кремлі різко відповіли

У планах президента Росії Володимира Путіна поки немає контактів із новим президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, зазначивши, що зараз звучать різні заяви з українського боку. "Поки в планах немає", — підкреслив він, передають "РИА Новости".

"На жаль, ми живемо під час легких способів поширення різних заяв. Але судити треба за справами... Після того, як буде сформовано наше розуміння про те, що дійсно має на увазі Київ щодо виконання Мінських домовленостей, щодо нормалізації двосторонніх відносин — тоді вже можна буде говорити про щось конкретне. Поки конкретики ніякої немає", — сказав Пєсков.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися і обмінятися рукостисканням 21 червня в Мінську.

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