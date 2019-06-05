Переговори Зеленського і Путіна: в Росії раптово передумали

У Росії заявили, що переговори в "нормандському форматі" не слід продовжувати до того моменту, поки не будуть оформлені попередні домовленості між Україною і Росією.

Таку позицію висловив глава МЗС РФ Сергій Лавров, спростувавши можливу зустріч президентів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, передають "РИА Новости".

"Є домовленості "нормандського формату", які є непорушною умовою руху вперед. Так давайте їх оформимо, а потім уже будуть готуватися нові "нормандські" саміти", – висловився він.

Зеленський і Путін BBC

При цьому, за словами глави російського МЗС, конкретних перспектив особистої зустрічі Зеленського і Путіна він поки що не бачить.

"З України звучать розмиті сигнали, ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва", – пояснив Лавров.

Сергій Лавров Deita.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висловили думку, що президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть підписати нові угоди щодо Донбасу, які назвали "Мінськ-3".

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