Зеленський зателефонував Путіну: названо помилку президента України

Президент України Володимир Зеленський має вести будь-які переговори з президентом Росії Володимиром Путіним лише за участі західних лідерів.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран, коментуючи телефонний дзвінок Зеленського Путіну щодо загибелі на Донбасі чотирьох українських військових.

"Прямі переговори з Путіним без посередників навряд чи призведуть до конкретного результату. Дуже важливо, щоб команда Зеленського повернулася до того формату, який був заснований ще Петром Порошенком, коли розмови з Путіним відбувалися за участі західних лідерів. Саме західні лідери мають той пакет санкцій, за який так переживає Путін... Це досить серйозний важіль впливу на РФ", – пояснив Таран.

"Дуже важливо, щоб нова команда говорила з Путіним лише у присутності західних лідерів, розширюючи нормандський формат до США, якщо це можливо. Але без західних представників із Путіним говорити доволі важко, бо він нічого не виконує з того, що говорить", – зазначив він.

Крім того, за словами експерта, президент України на переговорах з російським лідером має "називати речі своїми іменами".

"Не треба говорити "посіпаки", "найманці"... Росія – це агресор, її війська там воюють, це визнає весь світ. Час уже на офіційному рівні це визнати і новій команді. Говорити про вплив на власні війська абсолютно немає сенсу, можна дати їм наказ, щоб вони не стріляли. Але щоб Путін віддав такий наказ, потрібні дієві інструменти. Це санкції, це західні лідери та підтримка української армії", – підсумував Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. За словами Зеленського, він "попросив вплинути на той бік, щоб вони припинили вбивства наших людей".

Також президент анонсував розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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