Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський зателефонував Путіну: названо помилку президента України

5.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський має вести будь-які переговори з президентом Росії Володимиром Путіним лише за участі західних лідерів.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран, коментуючи телефонний дзвінок Зеленського Путіну щодо загибелі на Донбасі чотирьох українських військових.

"Прямі переговори з Путіним без посередників навряд чи призведуть до конкретного результату. Дуже важливо, щоб команда Зеленського повернулася до того формату, який був заснований ще Петром Порошенком, коли розмови з Путіним відбувалися за участі західних лідерів. Саме західні лідери мають той пакет санкцій, за який так переживає Путін... Це досить серйозний важіль впливу на РФ", – пояснив Таран.

"Дуже важливо, щоб нова команда говорила з Путіним лише у присутності західних лідерів, розширюючи нормандський формат до США, якщо це можливо. Але без західних представників із Путіним говорити доволі важко, бо він нічого не виконує з того, що говорить", – зазначив він.

Новини
Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Гай жорстко висловився про "перемир'я"

Крім того, за словами експерта, президент України на переговорах з російським лідером має "називати речі своїми іменами".

"Не треба говорити "посіпаки", "найманці"... Росія – це агресор, її війська там воюють, це визнає весь світ. Час уже на офіційному рівні це визнати і новій команді. Говорити про вплив на власні війська абсолютно немає сенсу, можна дати їм наказ, щоб вони не стріляли. Але щоб Путін віддав такий наказ, потрібні дієві інструменти. Це санкції, це західні лідери та підтримка української армії", – підсумував Таран.

Зеленському вказали на помилку у переговорах із Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
4
10
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Wick John
Wick John
Почему эти ыксперты не указывали алкашу вальцману как разговаривать с кем либо?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Anin Georgij
Anin Georgij
Личный политтехнолог Порошенко - Таран, который за месяц до выборов презедента на всех каналах обещал убедительную победу своего хозяина, не является авторитетным и незаангажированным экспертом.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент Украины Владимир Зеленский должен вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при участии западных лидеров......то есть, сидеть у ноги и тихонько подгавкивать)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
an and
an and
Захаров Дмитрий, а сказать то что хотели? Или сверху ноги не спустили методичку еще?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...