Переговори з Путіним: Зеленський дав чітку відповідь

Президент Володимир Зеленський заперечує можливість ведення переговорів із Росією.

На запитання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні, пише "Громадське". Про це він сказав перед початком свого виступу на IForum (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Під час самого форуму Зеленський вибачився за те, що відвідувачі проходили через рамки, і пожартував, що хтось із присутніх на події придумає альтернативу рамковому контролю.

Володимир Зеленський Укрінформ

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів з терористами "ДНР" і "ЛНР".

В Оперативному командуванні "Північ" заявили, що проводять службове розслідування за цим фактом.

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