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/Політика

Переговори з Путіним: Зеленський дав чітку відповідь

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Президент Володимир Зеленський заперечує можливість ведення переговорів із Росією.

На запитання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні, пише "Громадське". Про це він сказав перед початком свого виступу на IForum (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Під час самого форуму Зеленський вибачився за те, що відвідувачі проходили через рамки, і пожартував, що хтось із присутніх на події придумає альтернативу рамковому контролю.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів з терористами "ДНР" і "ЛНР".

В Оперативному командуванні "Північ" заявили, що проводять службове розслідування за цим фактом.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Сами себе задают вопросы, проводят референдумы и отказываются от переговоров, которых с ними никто не собирался проводить. Ковёрный жжет.
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Северг Олег
Северг Олег
С самого начала было всё понятно с этим клоуном. Вместо Пети пришёл петрушка. А за петрушкой никого нет кроме пары еврейчиков и телезрителей А на против петрушки стоят тысячи мордоворотов с оружием. Конечно же петрушка ляжет под них со всеми своими 75%. Вопрос времени только вот и всё. И это хорошо ! Было бы несправедливо если бы хохлы вдруг начали жить хорошо - пусть ещё помучаются. Им полезно
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
продолжает манипуляции... Оффшоры есть- оффшоров нет, вилла в Италии есть - виллы нет, бизнес на паРаше есть - бизнеса нет... Переговоры с рашкой "реХВерендум!!" - переговоров нет... А вот про лугандонию промолчал?!? Он с ними может "переговариваться" собрался и отводит глаза народу??!
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