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6 квітня • оновлено в 23:43
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Переговори з ОРДЛО: у Зеленського відреагували на петицію щодо скандалу з Єрмаком

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Офіс президента України відповів на петицію з вимогою відкликати підписи голови ОП Андрія Єрмака під протоколом засідання ТКГ за 11 березня 2020 року.

Збір підписів було розпочато 16 березня і набрано вже більше 28 тисяч. У понеділок, 6 квітня, пресслужба Володимира Зеленського опублікувала відповідь, зазначивши, що президент не має права відкликати підпис під документом, підписаним у Мінську.

У повідомленні наголосили, що питання створення Консультативної ради з ОРДЛО необхідно обговорити та опрацювати з усіма учасниками "нормандського формату" – Росією, Німеччиною і Францією.

Відзначається, що протокол носить декларативний характер, не передбачає правових наслідків і не легітимізує суб'єктність ОРДЛО.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Колаж

"Згідно з Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Протокол не є міжнародним договором, тому повноваження президентом на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом не регламентовано законодавством", – йдеться в заяві.

Переговори з ОРДЛО: у Зеленського відреагували на петицію щодо скандалу з Єрмаком

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Після цього в рядах "слуг народу" розгорівся внутрішній конфлікт. Десятки нардепів виступили із засудженням таких кроків. Однак незабаром вони зустрілися з Єрмаком, з'ясувавши, що нібито "жодної "зради" не було".

Сам Єрмак пізніше наголосив, що Україна не веде і не вестиме переговорів із терористами ОРДЛО. Йдеться про людей, які не причетні до воєнних дій, але проживають на окупованому Донбасі.

При цьому нещодавно Єрмак опинився в центрі "корупційного" скандалу через публікації записів з його братом Денисом. Справою активно зайнялися правоохоронці, а в Офісі Зеленського заявили, що "плівки Єрмака" не мають відношення до реальності.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Потій Іпатій
Потій Іпатій
СССР отжала в 39-40 году прошлого века г.Выборг и часть Карелии в 45ом утвердила, С.Корея разделилась с Южной, я сам с Донбасса ,с той части которая подконтрольна, скок еще воевать с упоратыми собираетесь? Создайте обстановку в контролируемой части, что б умные к нам убегали,все написано в истории, почитайте, особенно патриоты, Крым - часть Донбасса это канечно Украина, но население за эти 6 лет такое, что даже если нам их отдадут безвозмездно, чудес в политику внесут
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