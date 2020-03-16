Переговори України та ОРДЛО: "слуга" пояснив статус Росії

Ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не передбачається. Також Росія не отримає статусу спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів народний депутат від "Слуги народу", віце-президент ПАРЄ Олександр Мережко.

"Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком – Ред.), на якій ми змогли отримати компетентні та вичерпні відповіді на всі питання. Ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде. І ніякого статусу спостерігача РФ не отримає", – повідомив політик.

Переговори з ОРДЛО

Мережко зазначив, що такі чутки йдуть тільки на руку кремлівській пропаганді та інтересам Росії.

"Насправді, переговори, по суті, є між Україною і Росією, так само як і стан війни є між Україною і Росією. Війни, причиною якої стала збройна агресія Росії проти України", – підкреслив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

Світовий Конгрес Українців засудив рішення "слуг" по ОРДЛО

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