Переговори США та РФ щодо ракетного договору завершились безрезультатно

Американська сторона обвинувачує Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Москва це заперечує та занепокоєна наміром Вашингтона вийти з договору.У Женеві у вівторок, 15 січня, безрезультатно завершилася зустріч американської та російської делегацій щодо виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). "Зустріч була невтішною, оскільки зрозуміло, що Росія продовжує матеріальне порушення договору і не підготувала пояснення, як вона планує повернутися до його повного і перевіреного дотримання", - написала у Twitter заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Андреа Томпсон.

Своєю чергою Росія наполягає, що не порушувала умови ДРСМД. "Ми договір не порушували і ми готові зробити багато для того, щоб американці в цьому переконалися, в цьому суть нашої позиції", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає агенція "Інтерфакс".

Він зазначив, що Москва занепокоєна наміром США призупинити дію договору. "Тривожний момент, який хотілося б виділити за підсумками сьогоднішніх консультацій, стосується підтвердженого американцями прагнення готовності починаючи з 2 лютого призупинити виконання договору, як про це було оголошено (держсекретарем США Майком. - Ред.) Помпео в грудні. Це прямий шлях і крок до офіційного виходу США з ДРСМД", - заявив Рябков.

Як повідомлялося, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4 грудня 2018 держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум - якщо протягом 60 днів Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС РФ назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

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