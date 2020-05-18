Переговори щодо Донбасу за спиною України: Кулеба пояснив скандал

Переговори у Берліні заступника глави адміністрації президента Росії і спецпредставника по Донбасу Дмитра Козака з радниками канцлерки Німеччини Ангели Меркель не мали таємної складової.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба пояснив скандальні переговори Козака в Німеччині

"Був брак комунікації конкретно між паном Козаком і паном Яном Хеккером (радник Ангели Меркель із зовнішньої політики. – Ред.). І таким чином цей недолік вирішили усунути, щоб не по телефону, а просто сісти і поспілкуватися. Але нічого такого таємного і термінового, запевняю вас, не було", – зазначив він.

Кулеба запевнив, що Україна знала від німецьких колег про цей візит, і знатиме про його результати.

"Це були консультації, і жодні рішення там без участі України не ухвалювалися", – стверджує глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Козак відвідав Берлін, де відбулися переговори щодо ситуації на Донбасі. При цьому вони проходили без участі української сторони, а сам Козак перебуває під дією санкцій.

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