Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що до переговорів із врегулювання ситуації на сході України потрібно залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу, а не бойовиків.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом у Берлін. Там 2 червня заплановані переговори щодо ОРДЛО, у яких також візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його німецький колега.

"Якщо такі представники населення мають бути залучені до переговорного процесу, то вони повинні бути непричетними до військових дій або вбивств наших солдат, а також нічого не мати спільного із сепаратистськими та терористичними організаціями. Це мають бути визнані представники громадянського суспільства", – заявив глава ОП.

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Зі свого боку видання нагадало, що нещодавно Київ оголосив про наміри створити ще один орган у рамках Мінського процесу з "представниками населення" тимчасово окупованих територій на сході України. А це викликало протести в самій країні та не знайшло погодження у Москві.

Тоді як Єрмак зауважив, що зустрічі, які роками тривали у двотижневому ритмі в Мінську, "практично не були переговорами", а рішення саміту у Парижі фактично не виконуються. Він підкреслив, що ледь не щодня на Донбасі гинуть українські воїни, а представники сторін на переговорах ТКГ, які з березня проходять у відеоформаті, досі не узгодили нові пункти розведення. Єдиним видимим успіхом з моменту останнього саміту у "нормандському форматі", за його словами, залишається обмін полоненими, хоча на окупованих територіях все ще перебувають під арештом багато осіб, які тільки розглядаються сторонами як кандидати на черговий обмін.

"Це дуже заважає нам просуватися щодо всіх інших питань. Усі домовленості саміту мають бути реалізованими, а саме: припинення вогню, розведення, розмінування, доступ ОБСЄ і Червоного Хреста до ув’язнених на неконтрольованих Україною територіях, а також обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", – сказав Єрмак.

В інтерв’ю німецькому виданню очільник Офісу президента також зачепив питання виборів у так званих республіках. Зокрема, зазначив, що їхнє проведення на Донбасі можливо лише "після того, як будуть виконані вимоги безпеки: виведені іноземні війська і незаконні збройні формування, і коли Україна поверне контроль над своїм кордоном". А також за умови, що буде забезпечена безперешкодна діяльність ЗМІ і політичних партій, міжнародних спостерігачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія погодилася на частину умов України в питанні врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, щодо обговорення сформованих списків осіб для наступного обміну полоненими.