Переговори Путіна із Зеленським: в АП зробили заяву

В Адміністрації президента України допускають телефонні переговори глави держави Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив заступник глави АП Вадим Пристайко 30 травня після зустрічі Зеленського з главами МЗС Німеччини та Франції, пише "Інтерфакс-Україна".

"У нас є багато планів щодо телефонних розмов, зокрема, можливо, і з Путіним. Особливо, коли це стосується важливих для нас питань. Попередній президент (Петро Порошенко. — Ред.) говорив із президентом Путіним, як ви пам'ятаєте", — сказав він.

Також Пристайко зазначив наявність певних "креативних" ідей щодо пожвавлення Мінського процесу, над якими ще повинні попрацювати експерти і вийти на конкретні рішення.

Зеленський і Путін

"Ми домовилися про те, що "Мінськ" буде використовуватися, що його діяльність, яка була зупинена, зараз має розпочатися по-новому. Вже є певні креативні ідеї, які ми обговорювали. Зможемо поділитися ними, коли наші експерти попрацюють над ними і вийдуть на якісь конкретні рішення", — сказав він.

Пристайко зазначив, що для зустрічі лідерів держав "нормандського формату" потрібно, щоб у них "на столі було щось конкретне", про що вони будуть домовлятися.

"Цьому передує велика робота на всіх рівнях. Ми збираємося найближчим часом поновити роботу Тристоронньої контактної групи, і ці рішення будуть через день-два", — повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися у середині липня.

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