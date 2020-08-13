Переговори контактної групи щодо Донбасу в Мінську не припиняться, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що мирні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в столиці Білорусі Мінську не будуть припинятися через протести в цій країні.

За його словами, засідання Тристоронньої контактної групи має пройти за запланованим режимом. Про це він сказав, відповідаючи на запитання ЗМІ під час відвідування Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 13 серпня.

"Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську і мінського процесу в цілому. Я впевнений, що процес не зупиниться", – заявив глава держави.

Він зазначив, що найближча зустріч ТКГ запланована на вівторок, 18 серпня. Вона проходитиме в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука, який очолив українську делегацію. Водночас одними з головних питань, які на ній розглянуть, будуть продовження режиму "тиші" на Донбасі й обміну полоненими між офіційним Києвом і "Л/ДНР".

"Ми в ОБСЄ вже в цьому форматі передали список, місія його підтримала. Там до 100 осыб. Поки чекаємо, що з того боку нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ визначитися, коли технічно може бути обмін", – пояснив Зеленський.

Президент додав, що також на розгляд виносяться питання розмінування, безпеки окупованих територій.

"Чи вплине ця ситуація в Мінську на засідання тристоронньої контактної групи, я не знаю", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський зробив заяву щодо протестів у Білорусі, закликавши відмовитися від вуличного насильства. Він заявив, що білоруси переживають зараз непрості часи, вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку, і це дуже непросто.