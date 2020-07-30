У Росії відмовилися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Документ

У Росії назвали переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонували відмовитися від цього формату.

Відповідного листа заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель із копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку). Про це з посиланням на джерело в ОП повідомило видання "Страна". У розпорядженні журналістів з'явилося звернення Козака (щоб подивитися фотокопії документа, поскрольте новину вниз).

У листі йдеться, що робота радників глав держав нормандського формату "неефективна". Як заявив Козак, нещодавно укладена угода про припинення вогню на Донбасі ухвалювалася нібито практично без участі Франції та Німеччини.

Козак також розкритикував проєкт документа, який зараз опрацьовується представниками "нормандського" формату. Його подробиці не наводяться, однак Козак вважає документ беззмістовним.

"Це призводить до думки припинити безглузді переговори радників №4", – написав заступник голови Адміністрації Володимира Путіна. Чиновник заявив, що "експеримент" можна продовжити, але вже без РФ.

"З усією відповідальністю запевняю, що я не маю наміру далі брати участь у цьому нескінченному "спектаклі" з відвертою імітацією бурхливої діяльності із врегулювання", – написав помічник російського президента.

Він запропонував обмежити роботу помічників лідерів країн "Нормандії", надавши їм займатися виключно технічним супроводом зустрічей глав держав.

Узгодження питань, якими займалися Козак, Єрмак і радники керівників Франції та Німеччини раніше, Козак запропонував передати міністрам закордонних справ.

Фактично, Козак оголосив про те, що Росія не має наміру більше брати участі в форматі переговорів, де з української сторони учасником виступає Єрмак.

Копія листа. Страна

Копія листа. Страна

Копія листа. Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.