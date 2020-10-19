Передвиборче звернення Зеленського

Микола Томенко Політика 13:48, 19.10.2020 Оновлено: 13:51, 19.10.2020

Завтра, за 4 дні до завершення терміну передвиборчої агітації, Президент Зеленський вирішив виголосити своє послання про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді України.

Нагадаю, що у відповідності з Регламентом Верховної Ради України, Щорічне послання повинно було бути виголошеним до 31 березня.

За майже 7 місяців ні Президент, ні ВР часу не знайшли, а тепер на позачерговому засідання в останні дні передвиборчої агітації замість розгляду бюджету - буде передвиборче звернення Зеленського.

Бо, ВИБОРИ, а не НАРОД і УКРАЇНА - понад усе!

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