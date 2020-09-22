"Передостаннє китайське попередження!" Чи може Україна втратити безвіз із ЄС через САП

Україна опинилася під загрозою скасування безвізового режиму з ЄС. Причиною стало голосування Верховної Ради за "своїх" кандидатів до комісії з обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). На це вмить відреагували в Європі та США. Іноземні політики заявили, що в разі проведення непрозорого конкурсу, наша країна може втратити не тільки безвіз, а й підтримку МВФ.

OBOZREVATEL дізнався, чи дійсно Україні загрожує скасування безвізового режиму і що станеться після призначення керівника САП.

Що не так із САП?

Комісія з обрання нового глави САП складається з 11 членів, сім з яких вибирає Рада, а чотирьох - Рада прокурорів. 17 вересня затвердили представників від парламенту, яких підтримали 239 нардепів. "За" проголосували "Слуга народу", ОТЗЖ, "За майбутнє" і "Довіра", а "проти" – "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Після голосування фракції "Слуга народу" звинуватили в змові з ОТЗЖ, яка зазвичай виступає проти пропрезидентської політсили. Переглянути рішення Ради, зокрема, закликав п'ятий президент України Петро Порошенко.

Чи відберуть в України безвіз?

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що ситуація з безвізом склалася досить серйозна. На доказ своїх слів він процитував заяви європарламентарів – Майкла Галера та Віоли фон Крамон.

"Відповім не своєю, а позицією європарламентарів. Наприклад, Майкл Галер, євродепутат ЄНП, член міжнародного комітету Європарламенту заявив у день голосування: "Дуже занепокоєний сьогоднішнім можливим голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів до конкурсної комісії з вибору голови САП, яким не вистачає доброчесності й досвіду антикорупції. Це ризик для підтримки ЄС і МВФ". Для розуміння серйозності цього меседжу: цей євродепутат уповноважений від імені найбільшої партії ЄНП офіційно комунікувати зовнішню політику партії", – розповів він OBOZREVATEL.

Крім того, політик зупинився на поточних і ймовірних фінансових втратах: "Відразу після голосування стало відомо, що Світовий Банк відкладає свій перший транш допомоги на 350 мільйонів доларів. Грошей від МВФ теж не буде. Як і, найімовірніше, не буде макрофінансової допомоги від ЄС. Як вам здається, цього досить дня негативних оцінок?".

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін дотримується аналогічної думки. У розмові з OBOZREVATEL він пояснив, чому рішення ВР може призвести не тільки до скасування безвізу, але й загалом до погіршення відносин України з міжнародними партнерами.

"Реально питання про скасування безвізу виникне, якщо Європейський Союз і Захід загалом вважатиме, що в нас почався демонтаж антикорупційних інституцій. Сьогодні це можна вважати так званим передостаннім китайським попередженням. Після цього, безумовно, будуть кроки, пов'язані з можливою затримкою фінансування. Це стосуватиметься й інших сфер співпраці. Але, однак, безвіз для всіх українців, якщо хочете, – аналог ядерної зброї. Він буде використаний тільки якщо буде враження, розуміння, що відбувається демонтаж антикорупційних інституцій. Це моя особиста думка, яка заснована на спілкуванні з багатьма моїми друзями з ЄС", – підкреслив Клімкін.

На думку політика, рзатвердження своїх членів комісії вже має наслідки для України, незалежно від виборів глави САП.

"Очі вже ніхто не закриє. Якщо пам'ятаєте, є відомий одеський анекдот, що осад залишився. На жаль, це впливатиме на наші відносини з Євросоюзом. Тобто в наших відносинах вже постало питання. Справа не тільки в людині, яку обрали, або як буде функціонувати САП – ми всі сподіваємося, що вона буде функціонувати належним чином", – розповів Клімкін.

"Справа в тому, що ми діємо таким чином, щоб наші друзі нам довіряли. Я тільки дуже сподіваюся, що це питання не увійде в нову фазу ескалації і не буде серйозних розмов про скасування безвізу. А це може статися, якщо наші партнери зрозуміють, що ми не виконуємо умови безвізу і почали демонтаж самої антикорупційної системи", – підсумував він.

На відміну від своїх колег, ексзаступник генпрокурора України Євген Єнін у заявах міжнародних політиків загроз безвізу не побачив. Крім того, він вважає, наша країна в будь-якому випадку має дотримуватися критеріїв обрання глави САП, оскільки підписала меморандум із МВФ.

"Ми ніяких сигналів про загрозу безвізу не отримували. Водночас є чітка позиція наших міжнародних партнерів, що вибори глави САП мають відповідати певним критеріям з метою забезпечення незалежності, високого рівня професіоналізму та неупередженості. У зв'язку з цим і були сформовані всі рекомендації наших міжнародних партнерів", – пояснив Єнін у коментарі OBOZREVATEL .

"Не йдеться виключно про безвіз. Міжнародні партнери звертають увагу української влади на необхідне забезпечення незалежного функціонування антикорупційних інституцій. Про це чітко, зокрема, сказано в меморандумі з МВФ, який підписаний з українського боку президентом і прем'єр-міністром, а також главою національного банку України. Безумовно, наші міжнародні партнери висловлюють зацікавленість у тому, щоб вибори глави САП відповідали певним критеріям", – вважає Єнін.

Прогнози щодо глави САП

Шабунін вважає малоймовірним прозорі та чесні вибори керівника САП. Причина цьому – у складі комісії від парламенту: "Шість із семи обраних Радою (членів, –Ред.) Не відповідають вимогам закону про бездоганну репутацію та наявність досвіду протидії корупції. Ці люди – політично залежні від фракцій і груп, які їх делегували", – пояснив він.

Клімкін вважає ефективну роботу антикорупційних органів гарантією для західних партнерів того, що в Україні просуваються реформи

"Закон повинен виконуватися. Це питання і прозорості, і довіри до цієї комісії щодо майбутнього глави САП. Водночас це питання не стільки до наших зарубіжних партнерів, скільки до нас. Я ось собі не можу уявити, що наша чинна влада не вестиме діалог з цього питання з нашими західними партнерами. Оскільки для них ефективна робота цієї антикорупційної інфраструктури – запорука того, що реформи підуть далі. По-друге, це питання зовнішньої безпеки: ця система не дозволить Росії збільшувати свій вплив. Так, це питання з високими ставками", – зазначив ексглава МЗС.

Клімкін додав, що кандидат на пост глави САП повинен мати певні переконання.

"Можна мати набір професійних навичок, але бути нездатним виконувати ці важливі функції. Це насправді ще й місія в поточному стані України. Кого оберуть, сказати не можу, але я просто впевнений, що і для нас з вами, і для наших партнерів абсолютно принципово, щоб ця людина була чесною, неупередженою, а головне здатною приймати рішення, зокрема й під тиском. Я маю на увазі чесні рішення", – вважає Клімкін.

Єнін також нагадав про критерії, яким повинен відповідати майбутній голова САП.

"Можу сказати, що кандидати в цю комісію повинні мати досвід антикорупційної діяльності. Як члени комісії з відбору САП, так і сам глава САП повинні відповідати дуже чітким критеріям: високий рівень професіоналізму, відсутність корупційних шлейфів, незалежність від політичних партій, структур. Це не питання чиїхось симпатій", – підсумував він.