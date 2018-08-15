Перед зустріччю з Меркель Путін погуляє на весіллі австрійської міністерки

Перед зустріччю з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель у Берліні президент РФ Володимир Путін планує відвідати весілля міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. Наміри Путіна підтвердили в Кремлі.18 серпня на шляху до Берліна президент Росії Володимир Путін має намір завітати на весілля міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl). Повідомлення про це підтвердив у середу, 15 серпня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Так, заїде дорогою в Берлін", - сказав Пєсков, цитує інформагенція "Інтерфакс". Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков додав, що російський президент планує дорогою в Берлін відвідати Австрію, де відбудеться весілля міністерки.

За словами Ушакова, під час останнього візиту Путіна до Відня очільниця МЗС Австрії сама "запросила президента". Тож тепер, завдяки поїздці до Берліна, яка запланована також на 18 серпня, випала така нагода. "Ми заїдемо і привітаємо", - сказав Ушаков.

Раніше цього ж дня про наміри Путіна привітати австрійську міністерку з одруженням повідомляли ЗМІ Австрії. Карін Кнайссль увійшла до складу уряду за квотою правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС).

Як повідомлялося раніше, 18 серпня Путін прибуде до Німеччини для зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Серед предметів обговорення - будівництво газогону "Північний потік-2" та ситуація в Україні.