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/Політика

"Перебив би Зеленському дорогу": Савченко назвала фатальну помилку Порошенка

1.4тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно звільнили з-під варти, заявила, що у чинного президента Петра Порошенка був би шанс на другий термін, якщо б він випустив її на волю раніше.

Про це політик сказала в інтерв'ю телеканалу NEWSONE, коментуючи хід передвиборної гонки в Україні.

"Якби Порошенко був розумний, якби у нього не були політтехнологи з Кремля, тому що мені здається, що просто рука Кремля дає йому ті політтехнологічні поради... то він би випустив Савченко до першого туру, дав би їй зареєструватися кандидатом у президенти і тоді у нього було б дві "кулі", або дві "торпеди", – Зеленський і Савченко", – сказала нардеп.

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Надія Савченко

Надія Савченко

EADaily

Вона пояснила, що її кандидатура, як і кандидатура Володимира Зеленського, нібито знаходяться "в одному полі гри".

"Це було б занадто, і він [Порошенко] б виграв", – заявила політик, додавши, що таким чином чинний глава країни "перебив би Зеленському дорогу".

Савченко розкритикувала передвиборну стратегію Порошенка, зазначивши, що "люди чекають на нові обличчя в політиці". До так званої "нової генерації" в політиці вона віднесла не тільки себе і Зеленського, а й музиканта Святослава Вакарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генрокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана не означатиме зняття з них звинувачення.

Завідувач відділу Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк раніше сказав, що шанси на прохід політичної сили "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах у жовтні 2019-го дорівнюють нулю.

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Особи
Надія СавченкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаполітика
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ( ПАРАШОБОТАМ не читать ! Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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