Пентагон вперше може очолити афроамериканець

Обраний президент США Джо Байден планує призначити міністром оборони генерала у відставці Ллойда Остіна.

Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на три обізнані джерела. Якщо це підтвердиться, Остін стане першим чорношкірим, який очолив Пентагон.

Очікується, що Байден офіційно оголосить про його призначення на посаду у вівторок, 8 грудня. За даними видання, президент запропонував Остіну зайняти пост міністра оборони в неділю, 6 грудня, і він погодився на пропозицію в той же день.

Раніше Остін очолював Центральне командування Збройних сил США і пішов у відставку в 2016 році.

Людина, знайома з рішенням Байдена, сказала, що президент вибрав Остіна, тому що він пройшов кризову перевірку і користується повагою в збройних силах. Байден нібито також довіряє Остіну, оскільки вони працювали разом, коли Байден був віце-президентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, заступник міністра оборони США з питань розвідки, віце-адмірал Джозеф Кернан нібито написав заяву про відставку. При цьому в Пентагоні заявили, що відставка Кернана планувалася кілька місяців.