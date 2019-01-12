Пентагон: США поки не виводили війська з Сирії, здійснюють "логістичні заходи"

На даному етапі йдеться виключно про "логістичні заходи" для виведення американських військових із Сирії, наголошують у Пентагоні. А переміщення підрозділів ще не розпочалося.США поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення "логістичних заходів" задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни. Про це ввечері п'ятниці, 11 січня, заявив представник Пентагону, передає агенція новин dpa.

Щодо самих цих заходів не було названо жодних подробиць. Так само речник американського оборонного відомства не вказав жодних деталей щодо графіку виведення.

Напередоні речник міжнародній антитерористичній коаліції заявив про початок виведення підрозділів з Сирії. На сьогоднішній день у Сирії розміщено близько двох тисяч військовослужбовців зі США - насамперед загони спецпризначення, а також військові інструктори.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про рішення вивести американські війська з Сирії. На сирійській території американці насамперед підтримували формування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де провідною силою є курдські "Загони народної самооборони" (YPG), у боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Дамаск повідомив про обстріли з боку Ізраїлю

На околицях Дамаску в ніч на суботу, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. За даними державних сирійських ЗМІ, це сталося внаслідок обстрілу з боку ізраїльських військово-повітряних сил. Офіційний Дамаск запевняє, що силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість випущених ізраїльтянами ракет.

Утім, як мінімум одна з ракет влучила в склад поблизу аеропорту Дамаска. У міноборони Ізраїлю відмовилися коментувати ситуацію.

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