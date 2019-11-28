Розумію, що нариваюся. "Мудрі" політики з цього питання уникають висловлюватися чітко, частіше грають у мовчанку. Мовчанку - вартістю в десятки мільярдів! Які Уряд спільно з Радою готові щороку віддавати ОРДЛО - тим самим обкрадаючи і заганяючи в злидні наших пенсіонерів.

Для цього вже зареєстровано законопроект 2083 від 26.11.19р. Цілих 17 авторів - Слуги народу, Батьківщина (в тч Юлія Тимошенко), ОПЗЖ (Наталія Королевська), За майбутнє, позафракційні. Голосів напевно вистачить. Але...

Це - несправедливо!

Типовий міф, звучить найчастіше: "Пенсіонери ОРДЛО все своє життя працювали на Україну, сплачували їй податки, своєю роботою вони заслужили пенсію - тож тепер Україна зобов'язана цю пенсію їм платити".

Чому це міф, фальш і неправда?

Тому що ні у вільній Україні, де ми з Вами живемо, ні на окупованих територіях ОРДЛО не було запроваджено раніше і зараз немає накопичувальної системи пенсійного страхування. Ні раніше, ні зараз з податків працюючих не відкладаються кошти на їхні персональні пенсійні рахунки, як це робиться у багатьох інших країнах, - щоб у старості вже непрацюючі могли на ті кошти жити.

А як же працює наша пенсійна система? Простими словами - діти утримують батьків. Діти-працюючі (і працедавці) зі своїх поточних податків формуть поточний Пенсійний фонд - і звідти йдуть поточні виплати батькам-пенсіонерам. Коштів ПФ на поточні виплати пенсій не вистачає, щороку не вистачає, тому з податків дітей-працюючих ПФ поповнюється ще й через поточний Державний бюджет.

Все це відбувається у реальному часі, в режимі онлайн - сьогодні на сьогодні: діти заробили - батьки пенсії отримали. Якщо не заробили - одразу проблеми з виплатою пенсій. (Наскільки не/ефективна така пенсійна система і як її нам з Вами треба змінювати, то окрема і дуже важлива тема, але сьогодні не про це).

Підсумую. Перше - оскільки наших пенсіонерів утримують наші діти, то чому наші діти додатково повинні утримувати ще й 700+ тисяч пенсіонерів ОРДЛО? Тим самим обкрадаючи своїх батьків-пенсіонерів? Я вважаю - не повинні! На території ОРДЛО, як і у вільній Україні, проживаючі там діти-працюючі (і працедавці) своїми податками повинні утримувати проживаючих там пенсіонерів-непрацюючих - і так буде справедливо!

Друге - якщо хтось із нинішніх пенсіонерів на території ОРДЛО, поки працював, за власним бажанням ще й формував для себе в банку чи страховій компанії власний додатковий пенсійний фонд (таких напевно небагато), то Держава Україна повинна повернути цим пенсіонерам ОРДЛО накопичені ними власні кошти - і так теж буде справедливо!

Покласти ж на наших дітей крім утримання своїх батьків ще й утримання 700+ тисяч батьків у ОРДЛО, на пенсії яких працюють їхні діти та ще й Росія їм доплачує, - я вважаю несправедливим!

Тому - Рада не повинна голосувати за несправедливий законопроет. Уряд не повинен його підтримувати, як би не тиснули Путін, чи західні партнери. В разі ж прийняття, Зеленський має право і повинен заветувати несправедливий закон.

Законопроект: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67474

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