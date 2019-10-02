Пенсії по телефону та інтернет у кожен дім: що обіцяє українцям "країна у смартфоні"

В Україні справді замислили впровадити "цифрову державу". Звучить трохи фантастично, але в новому Кабінеті міністрів запевняють – концепція готова, а бажання її реалізувати – аж через край.
Якщо задум запрацює, то українці отримають доступні держпослуги у смартфоні. Чи є шанси у ідеї, чи доведуть її до кінця і що конкретно пропонують – у матеріалі OBOZREVATEL.
Цей текст про:
цифрові трансформації в Україні;
держпослуги, які можуть впровадити найближчими роками;
те, що зміниться в житті українців уже за кілька років.
Про що йдеться і які проблеми
Все просто – в Україні взаємодія держави і громадянина не завжди перебуває на належному рівні. Бюрократія, "совок", корупція – не повний список всіх проблем державного апарату. Не скрізь усе так погано, але іноді для отримання довідки доводиться витратити багато часу.
Тому в новому складі Кабінету міністрів з'явилося ціле міністерство цифрових трансформацій. Місце його глави посів екскерівник діджитал-напрямку в команді Володимира Зеленського Михайло Федоров.
Спільно з компанією Fedoriv Marketing Agency віцепрем'єр-міністр в кінці вересня презентував концепцію "держави у смартфоні" під брендом "ДІЯ".
Так, автори ідеї для початку виділили відразу кілька проблем (на основі дослідження близько 90 тисяч осіб), з якими стикаються українці, а це:
"Головна асоціація з державою – стрес".
За словами Федорова, люди за першої-ліпшої нагоди намагаються обійти процес взаємодії із держапаратом. Простіше кажучи – якщо можна не стояти в черзі, або не збирати десяток паперів, більшість не піде назустріч державі.
Проблема ідентифікації та важко отримати електронний підпис.
Для того, щоб отримати електронний підпис – треба занадто багато процедур. Такі підписи на руках в українців – рідкість. Вирішити завдання Федоров пропонує за допомогою SmartID. Її зможуть прив'язати через пристрій Приват24. В такому випадку е-підпис можуть отримати відразу 10 мільйонів українців.
Складна організаційна структура.
"На рівні держави немає організаційної структури, яка зможе побудувати цифрову країну. Раніше всі міністерства рухалися в різних напрямках і не було загального погляду. Нам вдалося побудувати ефективну систему – створили комітет з питань цифрової трансформації та міністерство", – наголосив Федоров.
Саме тому в кожному міністерстві запровадили спеціальну посаду відповідального за діджиталізацію відомства. Основні ж цілі профільного міністерства:
100% публічних послуг доступні громадянам і бізнесу в онлайн;
100% населених пунктів та їхні соціальні об'єкти мали доступ до інтернету;
Понад 6 мільйонів українців залучені до програми розвитку цифрових засобів;
Збільшити частку IT до 10% ВВП.
На даному етапі профільне міністерство займається 90 проектами. З основних ідей:
Електронний кабінет громадянина. Він буде доступний у смартфоні вже за кілька місяців. "Він дозволить побачити цифрові права, паспорт, вашу нерухомість тощо. Коли держава відправить запит щодо ваших даних, вам прийде повідомлення".
Пілотний проєкт із цифрових прав, онлайн-студентський.
Е-малятко. При народженні дитини є можливість заповнити одну форму, і отримати відразу декілька послуг – соцвиплати, свідоцтво про народження тощо.
ID-14 – при отриманні паспорта людину реєструватимуть як платника податків.
Оформлення пенсії онлайн.
Електронне резидентство. "В Україні стане зручно відкрити рахунок або бізнес, не приїжджаючи в саму країну. Зробити це через посольство".
Аудит реєстрів та е-перепис.
"Без довідок". Зробити так, щоб частина послуг "відпала" як непотрібна.
Кабінет забудовника. Ліцензії можна отримати без участі чиновників.
Новий бренд "цифрової України"
Йдеться про бренд "ДІЯ". Він розшифровується як "держава і я". За задумом авторів ідеї, до 2024 року вони зможуть:
Перевести 100% послуг в онлайн-режим;
20% послуг надаються автоматично, без участі чиновника;
1 онлайн-форма абсолютно для всіх видів послуг.
ДІЯ
ДІЯ
"Держава має стати сервісом, а не страшним монстром. Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно виконувати свою роботу. Тому ми запускаємо проєкт "Цифрова держава", який об'єднає всі відомства в єдину зручну і дієву онлайн-систему", – повідомляється на сайті проєкту.
До слова, гроші на розробку концепції виділили іноземні партнери України: проєкт USAID, швейцарсько-українська програма EGAP, проєкт EGOV4UKRAINE.
Чи реально це?
OBOZREVATEL запитав у діджитал-стратега Андрія Шевчука.
"Радий, що комерційний сектор і державний почали знаходити спільні інтереси і точки для роботи. Комерційний сектор почав розуміти, що успіх держави може і має впливати на їхні доходи у майбутньому.
Що стосується запуску ДІЯ, то оптимістично сприймаю цей крок. Найголовніше, щоб, незважаючи на хейт із боку громадськості, вони [розробники] продовжували йти у потрібному напрямку.
Всі складнощі почнуться після красивих презентацій і розробки геометричних гротескних шрифтів. Упевнений, що системі знадобиться 1-2-3 роки, щоб зрозуміти зміни стратегії держави – допомогу людям, а не захист від людей.
Такі глобальні проєкти не зможуть запрацювати без аудиту і точкової роботи з конкретними державними службами. Оновлення державної служби має стати першим кроком", – пояснив Шевчук.
Це все добре, але по ходу справи виникає побоювання щодо концепції "держави у смартфоні" – чи вдасться розробникам уникнути корупції під час впровадження самої системи? Тут є кілька питань:
Скільки на це піде грошей із бюджету?
Що робити з тими функціями, які вже працюють у держапараті?
Що робити, наприклад, з такими компаніями як IIG, яка ще місяць тому презентувала свій проєкт "електронної держави"? Раніше, наприклад, власники компанії входили до складу керівництва консорціуму ЄДАПС – символу української корупції. Чи братиме вона участь у розробці програми?
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