Пенсії по телефону та інтернет у кожен дім: що обіцяє українцям "країна у смартфоні"

В Україні справді замислили впровадити "цифрову державу". Звучить трохи фантастично, але в новому Кабінеті міністрів запевняють – концепція готова, а бажання її реалізувати – аж через край.

Якщо задум запрацює, то українці отримають доступні держпослуги у смартфоні. Чи є шанси у ідеї, чи доведуть її до кінця і що конкретно пропонують – у матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

цифрові трансформації в Україні;

держпослуги, які можуть впровадити найближчими роками;

те, що зміниться в житті українців уже за кілька років.

Про що йдеться і які проблеми

Все просто – в Україні взаємодія держави і громадянина не завжди перебуває на належному рівні. Бюрократія, "совок", корупція – не повний список всіх проблем державного апарату. Не скрізь усе так погано, але іноді для отримання довідки доводиться витратити багато часу.

Тому в новому складі Кабінету міністрів з'явилося ціле міністерство цифрових трансформацій. Місце його глави посів екскерівник діджитал-напрямку в команді Володимира Зеленського Михайло Федоров.

Спільно з компанією Fedoriv Marketing Agency віцепрем'єр-міністр в кінці вересня презентував концепцію "держави у смартфоні" під брендом "ДІЯ".

Так, автори ідеї для початку виділили відразу кілька проблем (на основі дослідження близько 90 тисяч осіб), з якими стикаються українці, а це:

"Головна асоціація з державою – стрес".

За словами Федорова, люди за першої-ліпшої нагоди намагаються обійти процес взаємодії із держапаратом. Простіше кажучи – якщо можна не стояти в черзі, або не збирати десяток паперів, більшість не піде назустріч державі.

Проблема ідентифікації та важко отримати електронний підпис.

Для того, щоб отримати електронний підпис – треба занадто багато процедур. Такі підписи на руках в українців – рідкість. Вирішити завдання Федоров пропонує за допомогою SmartID. Її зможуть прив'язати через пристрій Приват24. В такому випадку е-підпис можуть отримати відразу 10 мільйонів українців.

Складна організаційна структура.

"На рівні держави немає організаційної структури, яка зможе побудувати цифрову країну. Раніше всі міністерства рухалися в різних напрямках і не було загального погляду. Нам вдалося побудувати ефективну систему – створили комітет з питань цифрової трансформації та міністерство", – наголосив Федоров.

Саме тому в кожному міністерстві запровадили спеціальну посаду відповідального за діджиталізацію відомства. Основні ж цілі профільного міністерства:

100% публічних послуг доступні громадянам і бізнесу в онлайн; 100% населених пунктів та їхні соціальні об'єкти мали доступ до інтернету; Понад 6 мільйонів українців залучені до програми розвитку цифрових засобів; Збільшити частку IT до 10% ВВП.

На даному етапі профільне міністерство займається 90 проектами. З основних ідей:

Електронний кабінет громадянина. Він буде доступний у смартфоні вже за кілька місяців. "Він дозволить побачити цифрові права, паспорт, вашу нерухомість тощо. Коли держава відправить запит щодо ваших даних, вам прийде повідомлення".

Пілотний проєкт із цифрових прав, онлайн-студентський.

Е-малятко. При народженні дитини є можливість заповнити одну форму, і отримати відразу декілька послуг – соцвиплати, свідоцтво про народження тощо.

ID-14 – при отриманні паспорта людину реєструватимуть як платника податків.

Оформлення пенсії онлайн.

Електронне резидентство. "В Україні стане зручно відкрити рахунок або бізнес, не приїжджаючи в саму країну. Зробити це через посольство".

Аудит реєстрів та е-перепис.

"Без довідок". Зробити так, щоб частина послуг "відпала" як непотрібна.

Кабінет забудовника. Ліцензії можна отримати без участі чиновників.

Новий бренд "цифрової України"

Йдеться про бренд "ДІЯ". Він розшифровується як "держава і я". За задумом авторів ідеї, до 2024 року вони зможуть:

Перевести 100% послуг в онлайн-режим;

20% послуг надаються автоматично, без участі чиновника;

1 онлайн-форма абсолютно для всіх видів послуг.

ДІЯ

ДІЯ

"Держава має стати сервісом, а не страшним монстром. Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим – чесно виконувати свою роботу. Тому ми запускаємо проєкт "Цифрова держава", який об'єднає всі відомства в єдину зручну і дієву онлайн-систему", – повідомляється на сайті проєкту.

До слова, гроші на розробку концепції виділили іноземні партнери України: проєкт USAID, швейцарсько-українська програма EGAP, проєкт EGOV4UKRAINE.

Чи реально це?

OBOZREVATEL запитав у діджитал-стратега Андрія Шевчука.

"Радий, що комерційний сектор і державний почали знаходити спільні інтереси і точки для роботи. Комерційний сектор почав розуміти, що успіх держави може і має впливати на їхні доходи у майбутньому.

Що стосується запуску ДІЯ, то оптимістично сприймаю цей крок. Найголовніше, щоб, незважаючи на хейт із боку громадськості, вони [розробники] продовжували йти у потрібному напрямку.

Всі складнощі почнуться після красивих презентацій і розробки геометричних гротескних шрифтів. Упевнений, що системі знадобиться 1-2-3 роки, щоб зрозуміти зміни стратегії держави – допомогу людям, а не захист від людей.

Такі глобальні проєкти не зможуть запрацювати без аудиту і точкової роботи з конкретними державними службами. Оновлення державної служби має стати першим кроком", – пояснив Шевчук.

Це все добре, але по ходу справи виникає побоювання щодо концепції "держави у смартфоні" – чи вдасться розробникам уникнути корупції під час впровадження самої системи? Тут є кілька питань:

Скільки на це піде грошей із бюджету?

Що робити з тими функціями, які вже працюють у держапараті?

Що робити, наприклад, з такими компаніями як IIG, яка ще місяць тому презентувала свій проєкт "електронної держави"? Раніше, наприклад, власники компанії входили до складу керівництва консорціуму ЄДАПС – символу української корупції. Чи братиме вона участь у розробці програми?

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