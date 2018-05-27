Пекін закидає США "провокацію" через дії військових кораблів біля спірних островів

Два американські військові кораблі наблизилися до Парасельських островів на відстань 12 морських миль. У Пекіні назвали такі дії "провокацією".Міністерство оборони Китаю у неділю, 27 травня, засудило перебування двох американських військових кораблів поблизу спірних островів у Південнокитайському морі. У Пекіні назвали інцидент "провокацією" з боку США та зазначили, що відправили кораблі та літаки з метою попередити американські судна, аби ті залишили "територіальні води" Китаю, в які вони увійшли "без дозволу", повідомляє агентство Reuters.

Кораблі США наблизилися до Парасельських островів на відстань 12 морських миль. Вони пройшли поруч із островами Трі, Лінкольн, Трайтон та зокрема поруч із островом Вуді, на якому Китай нещодавно розмістив бомбардувальники кількох різних типів, включно з H-6K, які здатні завдати ядерного удару. У Тихоокеанському флоті США зазначили, що це - звичні маневри кораблів, які здійснювалися в минулому та планують проводити в майбутньому.

Такими маневрами військових кораблів Вашингтон намагається протистояти спробам Пекіна обмежити свободу судноплавства у стратегічно важливих водах. Це вже не перший подібний інцидент. У січні Китай звинуватив США у тому, що американський есмінець Hopper без дозволу увійшов в територіальні води КНР біля острова Хуан'янь (риф Скарборо) в Південнокитайському морі. На острови Південнокитайського моря, окрім КНР, претендують кілька держав регіону, зокрема Філіппіни, В'єтнам і Малайзія. З кінця 2013 року Пекін проводить у Південнокитайському морі масштабні гідротехнічні та будівельні роботи. Серед іншого там намивають штучні острови.