Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива образив членів Кабміну, назвавши уряд цирком.

Скандальну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook увечері 17 січня. При цьому через кілька годин на телеканалі NewsOne нардеп не посоромився повторити свої слова.

"Ось я подумав, раніше у нас ведмеді в цирках на самокатах каталися. А сьогодні у нас пед*расти на самокатах по Кабміну розсікають. Досягнення!" – заявив Кива.

Пізніше в прямому ефірі нардеп висловив упевненість, що незабаром прийде до влади зі своїми соратниками, оскільки зараз в України "є тільки дорога в пекло".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива раніше попався на "рукоблудстві" в залі Ради. Інцидент стався 2 жовтня. На відео видно, як він розмовляв по телефону, а потім почав чесати область паху.

Уже в січні Киву застукали за розгляданням еротичних фото в Верховній Раді.

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