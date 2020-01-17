Головна Новини
17 січня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Пед*расти на самокатах розсікають!" Кива відзначився новою витівкою: відео

4.3т
Читати матеріал російською

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива образив членів Кабміну, назвавши уряд цирком.

Скандальну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook увечері 17 січня. При цьому через кілька годин на телеканалі NewsOne нардеп не посоромився повторити свої слова.

"Ось я подумав, раніше у нас ведмеді в цирках на самокатах каталися. А сьогодні у нас пед*расти на самокатах по Кабміну розсікають. Досягнення!" – заявив Кива.

Новини
"Надсилайте голі фото ввечері!" Кива виправдався за скандал із оголенням у Раді

Пізніше в прямому ефірі нардеп висловив упевненість, що незабаром прийде до влади зі своїми соратниками, оскільки зараз в України "є тільки дорога в пекло".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
29
18
Смішно
7
Цікаво
9
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Мощно ляпнул.если бы вместо слова педе..ст,сказал геи,не так было бы обидно кабмина,хотя смысл тот же.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
У Кивы дед - Герой Советского Союза. Декоммунизировать не пробовали?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рыбалка Владислав, поинтересовалась. Героический дед у Кивы! Артеллерийский полк фaшистов в плен взял. Хорошо, что до наших дней не дожил, не увидел этого позора бывшей Украины, где он стал бы антигероем, а бaндеровцам - почет
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Гоша Злой
Гоша Злой
самодроч на стероидах)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги