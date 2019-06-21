"Печерська судова республіка": експерт розкритикував дозвіл Саакашвілі балотуватися в Раду

Рішення Печерського районного суду міста Києва про те, що експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі останні 5 років безперервно жив в Україні, а, значить, може балотуватися в депутати Верховної Ради, – не має нічого спільного з законністю.

Воно зумовлене бажанням президента Володимира Зеленського і запитом суспільства. Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Міхеїл Саакашвілі www.rbc.ua

"Українські суди починають дослухатися до президента Зеленського. Він і свій указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради аргументував громадською думкою та політичною доцільністю, а не буквою закону. Так і тут. З одного боку, звичайно ж, Саакашвілі не жив безперервно протягом 5 останніх років в Україні. З іншого – указ про позбавлення його громадянства теж був сумнівним. Але зараз ніхто вже не розбиратиметься. Оскільки зрозуміло, що є сформований – Зеленським зокрема – громадський і політичний запит на повернення Саакашвілі в політику", – зазначив Юсов.

"Тому суд вирішив не брати на себе якоїсь надмірної відповідальності й приймати удар громадського обурення, а пішов простішим шляхом – визнав, що Саакашвілі весь цей час жив в Україні", – додав він.

Чергове резонансне рішення, ухвалене українськими суддями, на думку експерта, є яскравим свідченням повного провалу судової реформи.

"Ми можемо констатувати, що у нас як не було незалежного об'єктивного суду – так він і не з'явився. Ні за попередні п'ять років, коли під керівництвом Петра Порошенка проводилася, як виявилося, провальна судова реформа. Ні зараз, коли судова система демонструє: вона не готова змінюватися, натомість готова підлаштовуватися під кон'юнктуру, владу, можливо, під тиск у якихось окремих випадках. Але вона не готова займати незалежну позицію", – підкреслив Юсов.

На думку експерта, рішення українських судів вже давно мають вкрай мало спільного із законністю і ще не раз здивують цивілізований світ.

"У нас є окремі "республіки": республіка Печерського суду, Баришівського суду, Окружного адміністративного суду міста Києва... І ці "республіки "можуть ухвалювати абсолютно різні рішення і дивувати не тільки Україну, а й увесь цивілізований світ. Незалежного й дієвого суду в нас немає. Як наслідок – з'являються ось такі парадоксальні і дискусійні рішення", – вважає Юсов.

У той же час експерт переконаний: для Саакашвілі, який нині явно не є фаворитом передвиборчих "перегонів", і чия партія навряд чи подолає 5% бар'єр, вигіднішим було би протилежне рішення суду.

"Тоді б він сказав, що поганий український суд позбавив його прав – і мав би хоч якесь пояснення можливого незадовільного результату своєї політичної сили. Тепер же у нього немає підстав говорити, що хтось їм завадив. І свій провал після 21 липня пояснювати можна буде лише власними прорахунками, а не політичним переслідуванням", – переконаний Юсов.

Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України визнав законним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня 2019 року.

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