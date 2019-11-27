Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Павуки в банці? Радниця Зеленського тонко підколола його помічника віршем Висоцького

9.2т
Читати матеріал російською

Радниця президента України Володимира Зеленського з питань банківської діяльності Вікторія Страхова влаштувала публічний тролінг його помічнику Андрію Єрмаку.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала вірш барда Володимира Висоцького "Я не люблю, когда наполовину", продемонструвавши таким чином своє розчарування колегою по політичній команді.

"Колись, незважаючи на розбіжності щодо певних моментів, мені подобалася і я поважала певну людину. Здавалося, що навіть любов до Висоцького ріднить (нещодавно пост розміщував). Але яке розчарування, що людина так легко робить все навпаки тому, про що співається у пісні Висоцького", – написала Страхова.

Новини
Друга Зеленського Єрмака викрили у зв'язках із оточенням Путіна

Єрмак і Страхова

Єрмак і Страхова

Характерно, що у своєму зверненні вона зробила відсилання до нещодавнього посту Єрмака, в якому він висловив захоплення творчістю Висоцького, прив'язавши його до нинішніх українських реалій.

"До речі, дуже сьогодні своєчасно звучить Володимир Семенович! Якби він був живий сьогодні, його серце, впевнений, було б з Україною!" – писав помічник Зеленського, поділившись кліпом на "Баладу про боротьбу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Володимир Висоцький
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
10
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє дебіли
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
kiy Valeriy, Я вообще не понимаю, что от Зе ждут его избиратели? Он же пустой, как барабан!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги