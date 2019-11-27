Павуки в банці? Радниця Зеленського тонко підколола його помічника віршем Висоцького

Радниця президента України Володимира Зеленського з питань банківської діяльності Вікторія Страхова влаштувала публічний тролінг його помічнику Андрію Єрмаку.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала вірш барда Володимира Висоцького "Я не люблю, когда наполовину", продемонструвавши таким чином своє розчарування колегою по політичній команді.

"Колись, незважаючи на розбіжності щодо певних моментів, мені подобалася і я поважала певну людину. Здавалося, що навіть любов до Висоцького ріднить (нещодавно пост розміщував). Але яке розчарування, що людина так легко робить все навпаки тому, про що співається у пісні Висоцького", – написала Страхова.

Єрмак і Страхова

Характерно, що у своєму зверненні вона зробила відсилання до нещодавнього посту Єрмака, в якому він висловив захоплення творчістю Висоцького, прив'язавши його до нинішніх українських реалій.

"До речі, дуже сьогодні своєчасно звучить Володимир Семенович! Якби він був живий сьогодні, його серце, впевнений, було б з Україною!" – писав помічник Зеленського, поділившись кліпом на "Баладу про боротьбу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Литві знайшли російський слід у зустрічі Єрмака із колишнім радником американського лідера Дональда Трампа Браяном Ланзою, яка відбулася в середині листопада у Києві.

Розслідувачі також зазначили, що у помічника Зеленського нібито є зв'язки з Росією, її політичною елітою і оточенням президента Володимира Путіна.

Нагадаємо New York Times писала, що Єрмак погодився допомогти розслідувати "втручання України" в американські вибори, яке розвідка США визнала спецоперацією Росії проти України.

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