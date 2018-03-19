Павло Клімкін закликав ЄС до санкцій проти екс-канцлера Німеччини Шредера

Тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном, слід карати санкціями, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На думку Клімкіна, до найважливіших лобістів Путіна належить і Ґергард Шредер.Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС вдатися до санкцій стосовно екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Про це Клімкін заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, оприлюдненому в понеділок, 19 березня.

За його словами, важливо запровадити санкції проти осіб, котрі займаються просуванням проектів Путіна за кордоном. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - наголосив глава українського МЗС.

Діями Шредера обурені й у Німеччині

Депутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок (Elmar Brok) теж висловив обурення діями Шредера щодо співпраці з російськими компаніями. "Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна, - скандал. І дивно, що це досі не мало наслідків", - наголосив Брок у коментарі для Bild.

Минулого тижня американське ділове видання The Wall Street Journal в одній із статей назвало німецького екс-канцлера "найважливішим олігархом Путіна".

Після того, як 2005 року Шредер залишив посаду канцлера ФРН, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив і раду компанії "Північний потік-2", а також раду директорів підконтрольної державі російської енергетичної компанії "Роснефть".