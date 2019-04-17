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Павло Казарін
Павло Казарін
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Мне нужен президент, перед которым будет стыдно

9.2тЧитати матеріал російською

Знаете, я искренне хочу ошибиться в прогнозах.

Я буду чертовски рад, если через год вы снисходительно расскажете мне о моих просчетах. А я стану сокрушенно кивать и думать о том, что прогнозист из меня никудышный.

Я буду ликовать, если Зеленский сохранит независимость Нацбанка. Не станет играть с печатным станком. Проведет реформы и перевооружит армию. Защитит Приватбанк от прежних владельцев, а госбюджет – от их претензий на компенсации, пишетПавел Казарин для "Крым. Реалии".

Я буду аплодировать стоя, если коррупцию удастся уменьшить. Если судебную реформу реанимируют. Если прокуратура перестанет быть избирательной и неэффективной.

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Я хочу убедиться в беспочвенности своих подозрений. Хочу обнаружить, что за молодым политиком не прячутся старые лица. Хочу узнать, что его команда профессиональна, креатуры – компетентны, а указы работают на страну. Я хочу, чтобы все, в чем убеждают меня его сторонники, оказалось правдой.

Чтобы при нем украинская экономика стала инновационной. Налоговое администрирование – простым. Правила игры – прозрачными и одинаковыми для всех.

Я читал обо всем этом в соцсетях. В неотвратимости этого сценария меня убеждают избиратели Владимира Зеленского. Те самые, которые упрекают меня в излишнем скептизиме. Те самые, которые уверены, что им никогда не жилось так плохо, как сейчас.

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Я не стану настаивать на всяких глупостях. Мне не нужно, чтобы глава государства ездил на велосипеде. Чтобы он отказывался от охраны. Чтобы он покупал продукты на рынке и катался на метро.

Зато мне нужен тот самый президент, которого обещает нам штаб Владимира Зеленского. Президент, перед которым мне будет стыдно. За свое неверие, за свои сомнения, за свой скепсис. Тот самый президент, которого лет через пятьдесят мы будем печатать на деньгах. Тот самый, в честь которого внуки станут называть улицы.

И я готов к тому, что через пять лет буду рассказывать о том, как поначалу ошибался на его счет. Стану говорить, что его манера общения была обманчивой – и что за ней крылись недюжинный административный талант и потрясающая политическая воля. Я буду извиняться перед его сторонниками. Заброшу публицистику и начну писать тест-драйвы.

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Я буду ликовать, когда президент разрушит клановый клубок. Когда мы удвоим экономический рост – я распишусь в собственной профнепригодности.

Это будет мое триумфальное фиаско. Поверьте, я жду этого не меньше вас. Вы получите право на снисходительность, высокомерие и нравоучительные нотки. Но какая разница – если в этот момент мы будем жить в стране нашей общей мечты.

Только давайте условимся об одном. Если внезапно что-то пойдет не так – мы поменяемся ролями. Договорились?

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Автор
Павло КазарінПавло Казарін
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Крым. Реалии
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Все верно. Сегодня нет ни какой уверенности, что Зеленский будет лучше чем Порошенко. Почему, да потому, что Порошенко в 2014 и Порошенко в 2019 это два совершенно разных человека. в 2014 Порошенко, как в восточной сказке, убил дракона для того, что бы освободить людей. Но..... Как и в той же сказке сам стал им. Не повторит ли Зеленский эту историю??? Ни кто не знает, потому и надеятся на него, потому и голосуют. Но тут есть варианты. По Петру Алексеевичу вариантов люди не видят, а в исправление не верят...
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Автор уже "списал" П. Порошенко? Или: "Если внезапно что-то пойдет не так" – то, возможна победа нынешнего Гаранта? ..."Петя" себя исчерпал. А жизнь – это движение. Пусть даже попятное! И нечего будет стыдиться, если претендент не оправдает надежд!
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Gordon Yury, ...Янукович? ..."Попятное движение": де-индустриализация, де-популяция, рост сепаратистских на Запади и Юге, гривна от 8 до 27 за доллар. Тенденция – определена! ...В этих обстоятельствах – Вл. Зеленский – шанс, пусть и переходной!
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Gordon Yury
Gordon Yury
Levitskiy Mikhail, а что ты имеешь в виду под термином "попятное движение" . Это мы уже проходили при Януковиче. Предлагаешь на эти грабли наступить еще раз? Ведь Зеленский уже заявил в Париже, что первым его визитом будет визит к Путину, которого он попытается рассмешить... Что еще нужно нам для того, чтобы сделать осмысленный выбор!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Однажды Генри Форд собрал всех начальников подразделений своей компании и отправил на месяц в круиз. По прибытии из путешествия отдохнувших менеджеров он уволил тех из них, подразделения которых не справлялись с работой. Лучше других управляет тот, чье присутствие незаметно и не влияет на эффективность процессов, так организованная работа высший пилотаж. Ну а то, что вы мусолите выбирая кому бы отдаться, это просто ублюдочность
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