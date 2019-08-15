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Павло Казарін
Павло Казарін
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Минские соглашения: максимум, на который может рассчитывать Украина

14.9т Читати матеріал російською

Любая политика предполагает лицемерие. Особенно, если речь идет о дипломатии.

Любой украинский политик вынужден говорить о безальтернативности Минских соглашений. О том, что они – это путь к миру на Донбассе. О том, что переговоры и консультации в "минском формате" неизбежны и необходимы.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Укринформ

В реальности же у Киева нет иного выбора, кроме как имитировать выполнение Минских соглашений. Именно имитировать, потому что их прямое выполнение превратит Донбасс в контролируемый Россией анклав. Этот сценарий довольно недвусмысленно предрекают пункты об амнистии, особом статусе региона и контроле над границей, который должен возобновиться лишь после проведения местных выборов, пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

У Киева нет иного выбора, кроме как имитировать выполнение Минских соглашений. Их прямое выполнение превратит Донбасс в контролируемый Россией анклав

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Киев прекрасно понимал, что буквальное выполнение Минских соглашений приведет к кризису. Обязательно – политическому. Вероятно – кризису украинской государственности как таковой. Иллюзий не было – вторые Минские соглашения заключались в феврале 2015-го, когда Украина была ослаблена, а Россия могла навязывать свою повестку. И потому Киев решил превратить изначально невыгодное для себя соглашение в уловку. Уловку – для сохранения международных санкций против России.

Для этого Украина раз за разом настаивала на том, что Москва не выполняет первый пункт соглашений. Тот самый, который предусматривает полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения. Киев настаивал, что до тех пор, пока этот пункт не выполняется, о реализации следующих договоренностей не может идти речи. И, надо отдать должное, эта тактика работала последние четыре с половиной года.

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Россия оставалась под санкциями. Война перешла в позиционную стадию. Количество потерь – в сравнении с цифрами 2014-го года – сократилось. И это тот максимум, на который Украина могла рассчитывать.

В этом и состоит необходимое лицемерие. Воплощение Минских соглашений – которые заключались под давлением и призваны были удержать Украину в имперском стойле – по степени эффективности для Киева напоминает выстрел в ногу. Отказ от них в одностороннем порядке чреват отменой санкций против России. Единственный выход – поддерживать статус-кво: "Мы бы и рады, но Россия не выполняет первый пункт о прекращении огня. А потому санкции должны сохраняться".

Если украинский политик настаивает на том, что "Минск" нужно воплотить в жизнь в полном объеме – он либо наивен, либо злонамерен

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И если украинский политик настаивает на том, что "Минск" нужно воплотить в жизнь в полном объеме – он либо наивен, либо злонамерен. Или он не понимает механику работы этого механизма. Или он просто пытается воплотить в жизнь российский сценарий.

В эту же копилку наивности – все разговоры о поиске новых форматов. Нормандский, будапештский или какой-либо еще – это все не имеет ровным счетом никакого смысла. Мир на Донбассе не наступает вовсе не потому, что за переговорным столом сидят не те дипломаты. Он не наступает лишь потому, что на это нет воли России. Той самой, которая и развязала нынешнюю войну.

Точно так же нет смысла искать новые форматы ради усиления санкций против Москвы. Потому что если бы у ЕС было стремление усилить давление на Кремль – они бы сделали это в рамках "Минска". Вместо этого мы видим желание многих европейских государств смягчить санкции – и вновь зарабатывать на российском рынке. И единственная опция, которая есть в распоряжении Киева – это добиваться поддержания существующего статус-кво.

Украинские политики и дипломаты обречены говорить о безальтернативности Минских соглашений. Но в том и штука, что главное достоинство "Минска" в том, что его реализация так и не началась. И пока соглашения стоят на паузе – Россия несет убытки от санкций, а Украина сохраняет свой суверенитет.

Только и всего.

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
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Украины Народ
Украины Народ
"Но в том и штука, что главное достоинство "Минска" в том, что его реализация так и не началась. И пока соглашения стоят на паузе – Россия несет убытки от санкций, а Украина сохраняет свой суверенитет" Блеск!? А Украина значит в прибыли. Самые большие убытки несёт как раз таки Украина. И у нас есть только два пути либо выполнить "Минск" либо оканчательно развалить государство
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Mega Death
Mega Death
Oluschenko Ostap, Тупые украинцы надеются, что кто то захочет инвестировать в их помойку?))Сами не могут ничего создать реального. Украина единственная недоразвитая страна, которая за 28 лет не смогла увеличить свой ВВП
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
voznyk ruslan, якщо паРашники свалять на паРашу, то Донбас, відбудують інвестори. Так Донецьк (Юзівку) будували американці. "С 1869 по 1924 года город носил название Юзовка, в честь своего основателя — предпринимателя Джона Юза (Хьюза, англ. John Hughes)."
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Чем больше таких Казариных. тем больше смертей на Донбассе. Украина должна проявить политическую волю в разрешении Донбасского конфликта. Ведь ни кто не заявляет .что Донбасс это не Украина. А раз территория Украины так и решайте вопросы на своей территории как считаете нужным. Считаете .что только силовой путь восстановит конституционную целостность страны ВПЕРЕД. Приняли другой путь, учитывающий интересы восставшего УКРАИНСКОГО Донбасса значит реализовывайте его. Но не надо причитаний ВСЯКИХ СУК ТИПА КАЗАРИНА.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Афанасьев Алексей, ага... Увозя украинские заводы на рашку и разбирая на металлолом остальное...
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, херачили там все вы. Не надо просто слепо верить фейкам укропской пропаганды. Заводы запускают, и все там заработает. Вы так же не верили, что крымский мост построят
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Хилько Влад
Хилько Влад
Днепропетровский олигарх Игорь Коломойский опроверг распространенное на Украине мнение о том, что прекращение войны на Донбассе зависит от Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью украинской журналистки Сони Кошкиной. «Причём тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой, — ответил Коломойский на вопрос журналистки.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Хилько Влад, я нижче порівняв Кривбас (звідки діючий президент до речі) і Донбас..Яка ж блін громадянська? Паливо, обмундирування, снаряди, патрони, вибухівку, рублі як гроші, танки і тп - все викопують і викопують з шахт...шість років???
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Тарас Бор, Вот это только и можешь кретин.
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