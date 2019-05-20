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Павло Казарін
Павло Казарін
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Как украинцы помогают России побеждать Украину

33.1тЧитати матеріал російською

В 1991 году профессор Иерусалимского университета Мартин ван Кревельд написал книгу "Трансформация войны", пишет Павел Казарин специально для "Крым.Реалии" .

Он писал о том, как меняются цели и методы войны. О том, почему сильной армии невыгодно воевать со слабой. О том, какое будущее ждет традиционные армии – и кто именно станет им противостоять в XXI веке.

А еще он писал о том, что войны делятся на те, что идут ради выживания, и те, что ведутся как инструмент политики.

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Паспорта России, или Кремль блефует на Донбассе

Ван Кревельд говорил о том, что любое государство, вынужденное считаться с общественным мнением и издержками, всегда оказывается уязвимым в столкновении с противником, убежденным, что он воюет во имя сохранения самого себя. Что "войска, которые не верят в правоту своего дела, в конце концов, откажутся воевать". Что "политика организованного сообщества далеко не всегда совпадает с целями составляющих его индивидов" – даже порой в тех случаях, когда речь идет о войне за выживание.

И все эти вещи имеют прямое отношение к войне на Донбассе. Потому что вопрос упирается в то, как эту войну видят по обе стороны границы.

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Переговоры с Россией – это позор!

Для России этой войны не существует. Обыватель о ней предпочитает не знать, оставаясь в убеждении, что на Донбассе воюют "Киев" и "ЛДНР". О погибших российских солдатах и наемниках не пишут СМИ, их семьи не дают интервью, а все участие Москвы в этих событиях воспринимается через призму "гуманитарных конвоев". Кремль не несет никаких имиджевых издержек внутри страны, потому что в представлении российского обывателя не является стороной конфликта. А потому Москве нет никакой нужды оглядываться на общественное мнение.

При этом, для российского руководства эта война ведется "на выживание". Вполне вероятно, что для Владимира Путина и его ближайшего окружения речь идет о возрождении империи, сохранении ее исторического ареала и борьбе со сценарием распада. Кремль неоднократно давал понять, что воспринимает все происходящее как попытку переиграть поражение в "холодной войне". И для него любая попытка бегства бывших колоний в Европу – это "удар по империи" и "вторжение на исконные территории".

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Форматирование сознания: как заказчики воздействуют на нового президента

Для Украины все с точностью до наоборот. Украинский обыватель ставит тему войны в список главных проблем, которые стоят перед страной. Но при этом год назад вину на Россию за вторжение возлагали лишь 52% опрошенных. Еще 15% считали, что во всем виноват Киев, а треть не определилась с ответом.

В этом году трое из четырех опрошенных уверены, что ради мира на Донбассе нужно идти на прямые переговоры с агрессором. Каждый второй готов предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. 40% респондентов хорошо относятся к стране, оккупировавшей несколько украинских регионов.

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Уничтожены все, кто мог развивать национальную культуру

Такие цифры ожидаешь увидеть в тех странах, чьи солдаты сражаются в составе экспедиционных корпусов за пределами национальных границ. Но мы видим эту социологию именно в Украине – стране, которая стала жертвой чужой агрессии. Вдобавок, мир на Донбассе вовсе не закрывает вопрос территориальной целостности Украины, потому что о судьбе аннексированного Крыма Россия и вовсе отказывается вести переговоры.

Если для России эта война является "битвой за выживание" (в том виде, в котором мыслит его руководство страны), то для Украины это противостояние все больше вползает в категорию "войны с калькулятором". Когда война воспринимается как источник издержек и тягот. А ее окончание – как наступление мира и благоденствия.

Мне могут возразить. Сказать, что проигрыш в войне не чреват физическим истреблением граждан страны. Что компромиссы неизбежны, а военные бюджеты – непомерное бремя для страны. Но в этой логике есть одна брешь.

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Украина стала самым большим их поражением

Да, Украина и правда отличается от Израиля. Да, применительно к нашей стране фраза Голды Меир должна быть переиначена: "Мы хотим видеть себя украинцами, они хотят видеть нас малоросами". В отличие от оригинала, в этом утверждении уже есть масса пространства для компромисса. И многие в Украине, наверняка, готовы пожертвовать идентичностью ради персонального благополучия – особенно, если вопросы идентичности для них не являются базовой ценностью. Но в том и штука, что эта война – она не только за идентичность.

Давайте начистоту.

Нынешняя война идет не только за идентичность, историю и язык. Это, в том числе, битва за переход к другим правилам игры. Рынок и конкуренция. Системы сдержек и противовесов. Государство для граждан, а не наоборот. Это битва еще и за то, где проходит граница между цивилизованным миром и Россией – по украино-польской границе или по украино-российской.

Капитуляция перед Россией не будет означать размен идентичности на процветание. Проигрыш будет означать лишь уничтожение шанса на становление эффективной экономики. Потому что российские протектораты не живут богаче метрополий. А современная РФ остается страной, вся внутренняя дискуссия которой сводится к вопросу "на ком экономить в первую очередь".

Победа России будет означать лишь то, что украинское будущее окажется перечеркнутым. Любые окна социально-экономических реформ закроются. Любая попытка сделать государство для гражданина – потерпит поражение. У РФ нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины – а потому альтернативы движению на запад попросту нет.

Но если Кремль, который ведет эту войну "ради выживания", продаст ее Украине как "войну с калькулятором в руках", то новому поколению украинцев просто придется начинать все с нуля. Потому что наше поколение эту войну проиграет.

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Автор
Павло КазарінПавло Казарін
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Крым.Реалии
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Не хочется, чтобы на труде украинцев наживались еще и эрефовские олигархи. Нам хватит своих. Хочется верить, что умные украинские олигархи не захотят чтобы рейдерским способом эрефовские олигархи приступили к переделу активов в Украине. Да и уровень жизни понижать до эрефовского не хочется...
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кунецкая Раїса, уровень жизни у вас гораздо ниже чем в рф
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Один идеолог русского национализма пишет о «стратегической проблеме украинской государственности»: «найти людей, которые принимали бы это <опереточный характер суверенной Украины> все всерьез и не вели себя как мальчики, переодевшиеся зайчиками для школьной елки. ______________________________________________ Между тем, таких людей находили уже неоднократно, и их немало полегло во всяких котлах и аэропортах. ___________________________________________________________ Стратегическая проблема украинской государственности ровно в обратном: найти тех, кто четко осознает переходящую природу «венецианского карнавала» незалежной государственности и действительно будет готов наутро, сняв маскарадные вышиванки, отправиться домой. ________________________________________________ В Москву.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да потому, что большинство жителей украины считает себя русскими а Россию своим домом. Они не понимают, зачем их хотят сделать какими-то украинцами, заставляют учить чужой язык, хотят оторвать от родины. Они хотят вернуться домой, снова стать единым государством в котором жили их деды и прадеды. Может в Европе и богаче, но там чужая страна, там чужие люди, и мы там будем чужими и никому там не нужными. Не важно, что сосед живет лучше, никому ведь не прийдет в голову бросить свой дом, свою семью и напроситься жить к соседу, да и сосед вряд ли пустит.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Кунецкая Раїса, Углеводородов хватит ещё лет на 300, так что , зайебуцца ждать. Но, самое главное, что никому не нужно, 30 мелких недогосударств с ядерным оружием. Потому Россия не распадется. А вот от распада окраины, никаких проблем не будет, а выгода для Польши, Румынии, Венгрии и некорых другиз - вполне реальна.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Миценко, в Украине очень мало русских. Дело в том, что украинцы ...И русскоговорящие(отрыжка от нахождения в РИ). А русские это ТОЛЬКО русскоговорящие. А это две большие разницы... "России" и нет и не было никогда, ни на карте, ни в перечне субъектов федерации. Есть рф и она даже не дом для своих народов. Пока углеводороды, от продажи которых кормятся все национальности в рф, имеют спрос, рфия держится. Но эра углеводородов приходит к концу. Это то чего ждут народы РФ и тогда все разбегутся по национальным квартирам. Одна только просьба от украинцев: скорее бы...
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