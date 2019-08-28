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Павло Казарін
Павло Казарін
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Чудотворный эффект Кремля

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Есть термины, которые успели потерять всякую конкретику. Например, "порохобот".

Еще свежо в памяти весеннее разделение, случившееся после второго тура президентских выборов. Когда более 73% избирателей, дошедших до участков, поддержали Владимира Зеленского, а около 25% – Петра Порошенко. Мы часто говорили о том, что эти 73% были довольно пестрыми по своему составу. Что они включали в себя людей с очень разными ценностными установками. Но справедливо будет сказать и о том, что и другие 25% тоже были неоднородными, пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

В апреле в этом лагере оказались те, кто голосовал лично за Петра Порошенко. И те, кто готов был голосовать за повестку суверенитета.

В этом и состоит чудотворный эффект Кремля – он раз за разом требует от любой украинской власти куда больше, чем та может предложить

Для вторых была важна не персона, а подходы. Бегство от империи, сопротивление агрессии и война как главный пункт, с которого для них начинался список угроз. Все, что способствует дрейфу от империи – воспринималось как желательное. Все, что размывает внешнюю крепостную стену – как потенциально опасное. Вся нынешняя война идет за право Украины быть Украиной – и потому повестка суверенитета успела стать определяющей для небольшой, но довольно активной части украинского общества.

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Петр Порошенко для них мог быть вынужденным компромиссом. Его они поддерживали лишь потому, что не смогли найти в бюллетене лучшей кандидатуры. Тем более что сам Владимир Зеленский в ходе президентской кампании заигрывал с разными группами избирателей, максимально дистанцируясь от любой конкретики. Для части избирателей подобная "всеядность" внушала подозрения – и они не были готовы его поддержать.

Собственно, именно поэтому партийный результат Петра Порошенко на парламентских выборах оказался ниже, чем его персональный результат во втором туре президентских. 25% превратились в 8% – а остальные голоса распределились между другими проектами. В рамках парламентского меню "повестку суверенитета" предлагали уже несколько игроков – от объединенного лагеря националистов до партии "Голос".

И теперь мы можем стать свидетелями еще одного витка эволюции.

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Те, кто поддерживал лично Петра Порошенко, с большой долей вероятности останутся его сторонниками и в дальнейшем. А те, кто поддерживал повестку суверенитета, теперь будут внимательно всматриваться в нового президента. Их отношение к его действиям будет определяться конкретикой. Потому что вектор движения важнее персоналий, а функционал первичнее конкретных имен.

Те, кто поддерживал повестку суверенитета, теперь будут внимательно всматриваться в нового президента. Их отношение к его действиям будет определяться конкретикой

Тем более что почти все украинские президенты проходили этап внутренней эволюции. Сам Петр Порошенко в редакции 2014 года довольно сильно отличался от самого себя образца 2019-го. В этом и состоит чудотворный эффект Кремля – он раз за разом требует от любой украинской власти куда больше, чем та может предложить.

Любой новый политик может искренне верить, что с Москвой можно договориться. Что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля. Что поиск компромисса обречен увенчаться успехом. И каждый раз эти люди узнают о том, что для Кремля их уступчивость – недостаточна, их договороспособность – кастрирована, а их миролюбие – недостаточно капитулянтское.

Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки "наладить диалог" разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык. И что для Кремля все это – избыточные атрибуты, мешающие исправить "ошибку истории" и вернуть Украину обратно в империю.

В какой-то момент Зеленский может понять, что любые попытки "наладить диалог" разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык

И тогда, возможно, мы увидим его внутреннюю эволюцию. Подобной той, что раньше происходила со многими его предшественниками. Которые избавлялись от собственных иллюзий и вынуждены были отстраивать украинскую государственность лишь потому, что Москва не оставляла им выбора. Если он впитает в себя повестку суверенитета – то сможет заручиться голосами тех, для кого она первична.

Взамен всех тех, кто отколется от него, упрекая в "национализме" и "разрушении братского единства". Мы ведь все это уже проходили, не так ли?

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Крым. Реалии
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Питон Каа
Питон Каа
"Внутренняя эволюция" президентов Украины находится в прямой зависимости от силы внешнего управления и нисколько не зависит от желания украинского народа.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Плохо, что у нас в Украине нет связи времён, последующих с предыдущими, каждый новый президент как младенец без никакого опыта. А за их учёбу Армия расплачивается жизнями. Почему каждый новый считает чуть ли не врагом предыдущего ? Так быть не должно, это надо быстро исправлять
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Хилл Джон, да, например как в Залесье,или у белорусов. У них там , с этим, все Ок )))
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Якщо ЗЄ посунеться в бік українства, він залишиться один - всі його "милі друзі" ватники. Так що не варто цього очікувати, він або здасть пукіну Україну з потрохами, або просто складе руки і не буде нічого робити.
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