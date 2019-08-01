"Пацанські амбіції": Соколова пояснила, чому Зеленський "не дружить" із Порошенком

Налагодити дипломатичний шлях із представниками Євросоюзу президенту Володимиру Зеленському могли б допомогти глава МЗС Павло Клімкін та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова, підкресливши досвідченість українських політиків.

"Дуже сумно, що він із ними посварився, хоча заради майбутнього України ні один, ні інший (маю на увазі Порошенка й Клімкіна) не відмовили б, і вони неодноразово про це заявляли", — сказала вона.

Порошенко і Зеленський

Журналістка озвучила і можливу причину холодних відносин.

"Чому Зеленський і команда не обростають цими зв'язками? Напевно, через якісь пацанські амбіції і на догоду електорату, який голосував часто вже не за Зеленського, а проти Порошенка. Це мої думки, але те, що їм потрібно негайно піднімати весь дипломатичний корпус, із яким вони ще не пересварилися, й активно використовувати його в спілкуванні з європейською стороною — це факт!" — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко "розкусив" зв'язок Зеленського з повітряними кульками Шарія.

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